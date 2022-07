Svenske medier: Brødre mistenkt for bildrap på sin egen mor

I Göteborg er to menn mistenkt for drap og drapsforsøk etter at de kjørte på to personer lørdag kveld. Ifølge svenske medier er de involverte i nær familie.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Litt før klokken fem lørdag kveld ble en kvinne og en mann i 40-årene påkjørt i Långströmsgatan i Göteborg.

Det skriver svensk politi i en pressemelding.

Ifølge Aftonbladet skal en bil ha kjørt inn på fortauet, satt opp farten og så kjørt ned de to personene.

Begge to ble sendt til sykehus, men kvinnen døde senere av skadene. Mannen omtales som alvorlig skadet og er fortsatt innlagt på sykehuset.

Politiet fikk tidlig mistanke om at hendelsen ikke var en ulykke.

– Fire stykker er pågrepet og vi jobber intensivt videre med etterforskningen, forteller vakthavende befal Andreas Odén til VG.

To av de som er pågrepet er menn i 20-årene. De er mistenkt for mord og mordforsøk.

De to andre er mistenkt for beskyttelse av lovbrytere og er en mann og kvinne i 60-årene.

Brødre og besteforeldre

Ifølge svenske medier er det snakk om brødrenes farmor og farfar som også er pågrepet.

Avisen Expressen skriver at alle de siktede er romfolk og at påkjørselen skal ha skjedd etter at det var blitt avholdt en tradisjonell rettssak mot moren, en såkalt «romani kris».

Politiet har ikke bekreftet at den drepte kvinnen er brødrenes mor, og heller ikke hva som kan være motivet for hendelsen.

Ifølge svenske medier skal de drapssiktede ha lagt ut en video i sosiale medier etter hendelsen.

Vakthavende befal Odén vil ikke bekrefte om det stemmer at den avdøde er mor til de to som er mistenkt for drap, men sier at:

– Det jeg kan si er at de innblandede er i slekt.

Bil beslaglagt

Svensk politi har også beslaglagt personbilen de tror de pågrepne brukte. De skriver i pressemeldinger at bilen nå skal undersøkes av en tekniker.

Svensk politi skriver i pressemeldingen at de innen onsdag vil avgjøre om de pågrepne skal varetektsfengsles.

Politiet ber om tips

«De som har gjort iakttagelser eller har andre opplysninger som kan være nyttige for etterforskningsarbeidet, må gjerne ta kontakt med politiet», skriver politiet i en pressemelding.