FANGET: Amerikanerne Andy Huynh (27) og Alexander Drueke (39) skal være tatt til fange av russiske styrker på et ukjent sted. Her fra stillbilder tatt av video av de to fra russiske medier.

Avviser ikke dødsstraff for de amerikanske eks-soldatene

Putins talsperson sier etterforskning vil avgjøre om de to tidligere amerikanske soldatene de har tatt til fange i Ukraina kan bli dømt til døden.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Alexander Drueke (39) og Andy Huynh (27) antas å ha blitt tatt til fange av russiske styrker i forrige uke. En russisk statlig TV-kanal har vist en video av de to soldatene i fangenskap i sosiale medier.

– De skjøt mot vårt militære og satte livet i fare. De begikk forbrytelser. De burde bli straffet, sier Putins talsperson Dmitry Peskov i et intervju med NBC News.

Også russiske Ria har omtalt saken.

Dømt til døden

To britiske statsborgere og en marokkaner som angivelig skal ha deltatt i krigshandliger i Ukraina ble i starten av juni dømt til døden.

På spørsmål fra kanalen, om Drueke og Huynh risikerer samme skjebne, svarer Peskov følgende:

– Jeg garanterer ingenting, det kommer an på etterforskningen.

INGEN GARANTI: Putins talsperson Dmitry Peskov vil ikke garantere for livene til de to amerikanske soldatene tatt til fange i Ukraina.

Peskov påpeker at det vil være en rettsavgjørelse gjennom en domstol, men hevder at Genèvekonvensjonen ikke vil gjelde for de to amerikanerne, fordi de ikke var soldater i de ukrainske styrkene.

Han svarer ikke på spørsmålet om hvor de to befinner seg eller hvem som har tatt dem til fange.

Tatt i kamp nærme Kharkiv

De to vervet seg til å kjempe på ukrainsk side i krigen. For en uke siden meldte The Telegraph at de angivelig skulle ha blitt tatt til fange av russerne.

Dermed er de de første amerikanske ekssoldatene som blir russiske krigsfanger siden krigen brøt ut.

UKJENT STED: Russisk tv har vist video av de to amerikanerne som de hevder er i russisk fangenskap. Det er ikke kjent hvor de befinner seg, eller hvem som vokter over dem.

Til avisen sier en kollega av mennene at de ble tatt i kamp 9. juni i landsbyen Izbytske, i nærheten av Kharkiv.

I sammenstøtene skjøt en stridsvogn mot de to mennene, men verken levninger eller utstyr etter dem ble funnet etterpå. Senere så kollegaen en melding på en russisk Telegram-kanal der det het at to amerikanere hadde blitt tatt i nærheten av Kharkiv.

Drueke vervet seg etter terrorangrepene 11. september 2011, og har tjenestegjort i Irak. Huynh har tjenestegjort i marinen i fire år, men hadde ikke vært i strid før krigen.