1 / 2 DONBAS: Svart røyk stiger opp fra byen Sievjodonetsk under harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker. Bildet er tatt 30. mai 2022. MOTANGREP: Sievjerodonetsk er den største byen Luhansk-regionen som ikke har falt til russiske styrker ennå. Bildet er tatt 2. juni 2022. forrige neste fullskjerm DONBAS: Svart røyk stiger opp fra byen Sievjodonetsk under harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker. Bildet er tatt 30. mai 2022.

Kampen om Sievjerodonetsk: − Koster mye og tar lang tid

Ukrainske styrker har slått hardt tilbake, men Luhansk-guvernøren frykter et stort angrep de neste dagene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter å ha tatt tilbake store områder av Sievjerodonetsk, er byen igjen under harde angrep.

– Styrkene våre klarte å gå til motangrep en stund, de befridde nesten halvparten av byen. Men nå har situasjonen forverret seg for oss igjen, sier Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj mandag ifølge CNN.

Hajdaj sier at Russland har samlet store reservestyrker og startet en ny offensiv.

Trykk på play-knappen og se utviklingen:

Sievjerodonetsk-området er den største byen i Luhansk som fortsatt kontrolleres av ukrainske styrker.

Byen har blitt blant Russlands viktigste mål i Donbas.

Russland har som mål å få kontroll over hele Donbas-regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

– Koster mye og tar lang tid

The institute for the study of war (ISW) skriver i sin nyeste oppdatering at Ukraina har klart å slå tilbake mot russiske styrker i Sievjerodonetsk og Lysytsjansk de siste dagene.

Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at kampene i Sievjerodonetsk følger et mønster som ligner de som har vært i andre store byer.

Kampene går i bølger med noen russiske angrep og noen ukrainske motangrep.

– Selv om Ukraina hadde noen vellykkede angrep, går det nok sakte, men sikkert mot at Russland klarer å ta hele Sievjerodonetsk. Men det koster mye, og det tar lang tid, sier Hakvåg.

RUSSLAND: Una Hakvåg er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og jobber blant annet med russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Det finnes ikke helt sikre tall på hvor mange ukrainske og russiske soldater som er drept så langt i krigen.

– Ukraina sier de mister rundt hundre soldater hver dag. Det kan tenkes at dette også gjelder for Russland. Den krigen som går nå, er en krig med store tapstall, sier Hakvåg.

Venter stort angrep

Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj venter et nytt, stort angrep de neste dagene.

Han venter at Russland vil sette inn alt av reserver for å nå disse målene, og at artilleriangrepene vil trappes opp.

Russiske styrker skal ha fått i oppgave å ta kontroll over Sievjerodonetsk, og viktige transportknutepunkter som binder sammen de nærliggende byene Lysytsjansk og Bakhmut.