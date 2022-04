INNSTENDIG: Zelenskyj ber Sør-Korea om hjelp i nok en innstendig bønn til et samarbeidsland.

Zelenskyj ber Sør-Korea om våpen: − Russland kommer ikke til å stanse

For 70 år siden fikk Sør-Korea hjelp fra verdenssamfunnet i sin krig. Nå sier Zelenskyj til landets folkevalgte at det er Ukraina sin tur til å be om hjelp.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Dere opplevde krig på 50-tallet, og utallige sivile mistet sine li. Men Sør-Korea seiret, sier president Volodymyr Zelenskyj i en tale til Sør-Koreas nasjonalforsamling mandag.

– Den gang ga verdenssamfunnet dere mye hjelp. Akkurat nå finnes det ikke noe som helst håp om at Russland vil stanse av seg selv, fortsetter han

Nå er det Ukraina som trenger verdenssamfunnets hjelp, mener han. Zelenskyj ber Sør-Korea om å sende dem våpen. Han hevder titusenvis er drept i havnebyen Mariupol – størsteparten av dem sivile.

BAGASJE: En kvinne sleper kofferten etter seg forbi hus ødelagt i harde kamper i Mariupol i dette bildet fra fredag.

Anslaget er ikke verifisert av uavhengige kilder. Russland hevder på sin side at ukrainske styrker er skyld i samme antall døde i byen.

Ukrainske myndigheter har tidligere hevdet at minst 5000 sivile er drept. Zelenskyj er likevel tydelig på at disse tapene bør være grunn nok for Sør-Korea til å hjelpe:

– Ukraina trenger ulik militær teknologi. Alt fra fly til stridsvogner. Dere kan hjelpe oss, sier Zelenskyj til de folkevalgte sørkoreanerne.

– Alle land har rett på uavhengighet. Alle byer har rett til å leve i fred. Alle mennesker har rett til å ikke dø i krig. Dette er hva vi slåss for. Hva jeg ber dere om, er å bli med oss i det vi står opp mot Russland, fortsetter han.

Men mandag kom det også frem at Sør-Korea har sagt nei til å sende luftvernvåpen til Ukraina. De viser til sikkerhetssituasjonen de selv står i – og trusselen fra sin egen nabo i nord.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov skal fredag ha bedt sin sørkoreanske motpart Suh Wook om dette. Suh skal ha svart at landet har «begrensninger», når det gjelder å sende våpen, melder nyhetsbyrået Yonhap.

PÅ STORSKJERM: Volodymyr Zelenskyj taler til Sør-Koreas parlament mandag.

Sør-Korea, som utenrikspolitisk normalt forsøker å ikke velge side oftere enn de må, har støttet Ukraina etter den russiske invasjonen. Ikke med våpen, men med bistand: De har sendt rundt 100 millioner kroner i humanitær hjelp, og dessuten sluttet seg til vestlige sanksjoner mot Russland.

Zelenskyj takket dem for dette, men understreket at de ville trenge mer hjelp:

– Russland kommer ikke til å stanse, om de ikke blir tvunget til å stanse. Vi trenger mer hjelp om vi skal klare å overleve denne krigen, sier presidenten.

«Reke» blant «hvaler»

«I en kamp mellom hvaler, brekker reken sin rygg», heter det i et koreansk ordspråk. Setningen illustrerer hvordan Sør-Korea blir sett og i stor grad ser seg selv som en «reke» blant mektigere militærmakter i regionen: «hvaler» som Kina, Japan, USA og Russland.

I Øst-Asia er Sør-Korea avhengig av å balansere forholdene sine, mellom USA og Japan på den ene siden, og Kina og Russland på den andre. Dette også for å unngå en mye fryktet konflikt med Nord-Korea.

SPLITTET HALVØY: Nord-Korea er uthevet på kartet på en storskjerm i Akihabara i Tokyo, etter en missiloppskyting i januar.

Men Russlands invasjon av Ukraina har tvunget Sør-Korea til å i større grad velge side:

– Denne krisen er en test på om Sør-Korea vil stå sammen med USA og verdenssamfunnet i en nødssituasjon, sier den tidligere amerikanske viseutenriksminister for Asia, Evans Revere, til Foreign Policy.

– Og veldig få i lederskapet i Seoul forsto det, legger han til. Revere mener at den sørkoreanske regjeringen forsøkte å helgardere seg «til det nesten pinlige».

Han viser til at Tyskland, som før krigen hadde et mye nærere forhold til Russland enn hva Sør-Korea har, så snart invasjonen startet, valgte å stenge gassledningen Nord Stream 2 – og at selv notorisk nøytrale Sveits valgte side, og innførte sanksjoner.

Sør-Korea brukte flere dager på å innføre egne sanksjoner, og ønsket først å omgå amerikanske sanksjoner for å kunne fortsette å selge Samsung-telefoner i Russland.

Verdenshistorie som retorikk

Tidligere har Zelenskyj brukt sine appeller til folkevalgte politikere verden over på å gjenta i innstendig bønn overfor sine allierte land de tiltakene han mener vil hjelpe Ukraina i krigen mot Russland: Hjelp til å stenge luftrommet over Ukraina, og strengere økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland.

I talene har han til stadighet trukket paralleller og henvisninger til de mest dramatiske historiske øyeblikkene i de landene hvor han har talt:

I Norge viste han til vikingene som reiste helt ned til Ukraina, og var med på å opprette Kyiv-riket.

I USA sammenlignet han bombingen av ukrainske byer med bombingen av Pearl Harbor, og angrepet på landet med angrepet på New York under terrorangrepene 11. september 2001.

I Storbritannia etterapet han Winston Churchills tale til underhuset i Storbritannias parlament i 1940, da han lovte at de skulle «kjempe på strendene».

I Tyskland ba han de folkevalgte om å være med på å «rive ned muren» han mente Russland billedlig hadde satt opp for å splitte Europa.

I Japan nevnte han en felles historie i atomulykker, med de dramatiske Tsjernobyl- og Fukushima-ulykkene. Han nevnte også frykten for at Russland skulle bruke Sarin-gass mot sivilbefolkning – et stoff som ble brukt i terrorangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995.

Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, mente etter Zelenskyjs tale til den amerikanske kongressen at den ukrainske presidentens tale var historisk god.

– Det Zelenskyj har gjort, er å bevege seg inn på verdensscenen i løpet av de siste ukene. Der spiller han hovedrollen når det gjelder motivasjon og oppmuntring for sitt eget folk, samtidig som han sender en appell til verdenssamfunnet om å stå sammen med Ukraina, sa Ringdal til VG.

Han mente da at Zelenskyj var blitt en «vår tids Churchill», og påpekte at han bruker «sterkt og følelsesdrevet språk» og «tar i bruk alle språklige virkemidler for å få frem budskapet».