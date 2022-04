Johnson latterliggjøres etter festbøter: − For en vits!

Storbritannias statsminister Boris Johnson fikk hard medfart da det britiske Underhuset møttes for første gang siden etter «Partygate»-bøtene ble delt ut.

Tirsdag er første gang statsministeren snakker til Underhuset (House of Commons) etter det ble kjent at han var bøtelagt for brudd på coronareglene. Han åpnet talen sin med å gjenta beklagelsen han kom med før påsken.

Keir Starmer, leder av opposisjonen, var derimot ikke nådig i sitt svar til Johnson:

– For en vits!

Dette roper Starmer i Underhuset, og får støttende tilrop fra salen.

– Selv nå, idet den halvhjertede unnskyldningen ramler ut av munnen hans, kommer det en ny rekke med bortforklaringer etter den andre. Men skaden har allerede skjedd.

Labour-lederen trekker blant annet frem at «Partygate»-skandalen er med på å undergrave tilliten til politikere i Storbritannia.

Skandalen omfatter 12 ulike fester eller sosiale sammenkomster der ansatte i regjeringen eller Statsministerens stab skal ha deltatt. Til sammen 57 personer, inkludert Johnson, Johnsons kone og finansminister Rishi Sunak, er blitt ilagt bøter så langt.

Festene skjedde midt under Storbritannias «lockdown», da resten av landet var underlagt strenge regler for sosialt samvær på grunn av Coronaviruset – regler som Johnson selv var med på å innføre.

SAMMEN: Boris Johnson og kona Carrie Johnson på den konservative partikonferansen i oktober 2021.

Ifølge AP skal Johnson ha måttet punge ut med 50 pund for lovbruddet (ca. 573 kroner). Han er dermed den første statsministeren i Storbritannias historie som er tatt for å bryte loven.

Johnson holder likevel fast ved at lovbruddet skyldes at han misforsto reglene:

– Jeg gjentar beklagelsen min i Underhuset nå. La meg også si, uten at det er noen unnskyldning, at det aldri har gått opp for meg at en samling i et regjeringslokale før et viktig møte om coronastrategien utgjør et lovbrudd.

– Jeg gjentar: det var min feil, og jeg beklager uforbeholdent. Jeg respekterer avgjørelsen etter politiets etterforskning, legger han til.

VIL SKIFTE TEMA: I stedet for å gå inn i detaljene omkring «partygate», hadde Boris Johnson planlagt å bruke mye av taletiden tirsdag på krigen i Ukraina og Storbritannias nye asylavtale med Rwanda, ifølge en kilde tett på statsministeren som har snakket med The Telegraph.

– Han har løyet til folket

Opposisjonen anklager statsministeren for å ha løyet til parlamentet da han forsikret folkevalgte om at ingen regler var brutt.

– Han har ikke bare brutt reglene, han har løyet til folket og han har løyet til parlamentet om det, sa Keir Starmer, som leder det britiske Arbeiderpartiet, til ITV før Johnsons tale.

Reglene sier at regjeringsmedlemmer skal gå av dersom de bevisst villeder folkevalgte, skriver BBC.

Ifølge the Telegraph er det ventet at Underhuset vil stemme for en gransking av hvorvidt Johnson har vært villedende med sine tidligere uttalelser om de ulovlige festene.

Johnson hadde på forhånd lovet å legge kortene på bordet ( «set the record straight») under tirsdagens tale.