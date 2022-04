OSCAR-VINNER: Nikita Mikhalkov (t.v.) er en verdenskjent filmregissør. Han er han fotografert sammen med Vladimir Putin i 2005.

Kraftige reaksjoner på russisk statlig TV: − Grunn til å gå til krig

På en av Russlands mest populære TV-kanaler hevder programlederen at «spesialoperasjonen» i Ukraina har utviklet seg til 3. verdenskrig etter senkingen av «Moskva».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag kveld bekreftet det russiske forsvarsdepartementet at deres flaggskip «Moskva» i Svartehavsflåten har sunket.

Samme kveld er senkingen tema på Rossija, en av de to store TV-kanalene i Russland.

Den Oscar-vinnende regissøren og Putin-venn Nikita Mikhalkov kaller senkingen av «Moskva» et angrep på russisk territorium på Rossija.

– Det faktum at det har skjedd et angrep på vårt territorium betyr «casus belli». En absolutt grunn til å gå til krig, sier han.

Påstanden om at «Moskva» ble angrepet strider mot det russiske forsvarsdepartementets offisielle forklaring. Mens Ukraina sier at skipet ble truffet av to av deres neptun-missiler, hevder Russland at det skjedde en ulykke som førte til en brann, hvor våpen og ammunisjon skal ha eksplodert.

Amerikanske myndigheter bekrefter fredag ettermiddag at «Moskva» ble truffet av missiler.

Putin-venn Nikita Mikhalkov og programleder Olga Skabeyeva kommer med sterke påstander mot Ukraina torsdag kveld.

– 3. verdenskrig

Mikhalkov krever slutt på den «militære spesialoperasjonen» i Ukraina og hevder den i praksis tok slutt onsdag kveld, da Russland «ble angrepet».

– Det som skjedde med «Moskva» er en absolutt grunn til å gå til krig. 100 prosent. Det er vårt flaggskip. Det er ikke noe å tenke på en gang, det må komme et svar på dette, sier han.

Han får støtte fra programleder Olga Skabeyeva:

– Spesialoperasjonen i Ukraina har utviklet seg til noe vi kan kalle 3. verdenskrig. Det er helt riktig. I dette øyeblikket kjemper vi mot en fiende som – om det ikke er Nato – er en del av Natos infrastruktur. Det må man forstå, sier hun.

I debattprogrammet til den kjente TV-profilen Vladimir Solovjov på Rossija mener en av gjestene at Ukraina må viskes ut.

Skabeyeva kommer så med påstander om at USA leverer våpen til Ukraina gjennom Polen 24 timer i døgnet.

– Vi må begynne å tenkte seriøst over å ødelegge knutepunktene til sporveien. Men det er ett problem: De bare fortsetter å komme.

Hun mener at verdenslederne må bli advart.

– La dem bli hjemme. Vi burde bombe Kyiv, da kommer de ikke, roper Nikita Mikhalkov.

På skjermen ruller bildene av Litauens president Gitanas Nauseda på besøk den hardt rammede byen Borodjanka utenfor Kyiv.

– Det der må ikke skje, roper Mikhalkov og peker på skjermen.

TV-profilen Vladimir Solovjov i 2021.

Kraftige angrep på Ukraina

På den samme kanalen går debattprogrammet til den kjente TV-profilen Vladimir Solovjov. På torsdagens sending kommer politologen Dmitrij Drobnitskij med ekstreme uttalelser om Ukraina:

– Ideen om å være ukrainsk må viskes ut en gang for alle, sier han.

– Den har forgiftet livet til de slaviske folkene i 100 år. Det handler om ideen om ukrainskhet. Denne ideen må utryddes. Og dette arbeidet vil fortsette i lang tid for å utrydde alt. Men før du begynner å utrydde det, før ukrainerne begynner å innse at de trenger å lære og se et annet liv, må de først beseires overbevisende, sier Drobnitskij.

Sendingene til Vladimir Solovjov er preget av ekstreme uttalelser om Ukraina. Solovjov er blant mediefolkene som er satt på sanksjonslistene. Han var Russlands mest populære journalist i 2021, ifølge en meningsmåling fra VTsIOM-instituttet.

Det var Solovjov som tidligere i krigen antydet at Vestens behandling av russerne nå kan sammenlignes med jødenes skjebne under den andre verdenskrig.