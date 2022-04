REDDET: Redningsarbeidere fra Kystvakten berger en kvinne fra jordskredet i Baybay på Filippinene.

Ekstremvær har tatt flere hundre liv: − Fyller oss med sorg

Ekstremvær tar nå liv over hele kloden. Men denne kvinnen overlevde jordskredet som knuste landsbyen hennes på Filippinene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dekket av søle blir hun berget av kystvakten. Den tropiske stormen Megi har tatt minst 58 liv på Filippinene. Flere titall er savnet, titusener har mistet sine hjem.

Årets første tyfon skapte tirsdag oversvømmelser og jordskred i den sentrale provinsen Leyte. Utenfor byen Baybay døde 48 mennesker da jordmasser begravde en landsby.

– Vi leter fremdeles etter savnede. Våre mannskaper vasser gjennom gjørme, sa Baybays ordfører Jose Carlos Cari ifølge New York Times.

Redningsmannskaper bruker hender og spader for å gjennomsøke den søkkvåte jorden.

Med flomvann til halsen tar en mann en gutt på skuldrene for å forsere en oversvømt vei i Capiz-provinsen på Filippinene.

– Klarte ikke forutse

Etter at det hadde regnet en uke løsnet jordmassene i fjellsiden over landsbyen Pilar og feide de fleste husene på sjøen. Katastrofen tok et ukjent antall liv.

Lokale myndigheter i Leyte hadde evakuert mange innbyggere til områder de trodde var trygge, men jordskredet nådde dem likevel.

– Vi klarte ikke forutse ødeleggelsene dette landskredet utløste, sa en talsmann for den nasjonale katastrofeberedskapen i Manila.

Øygruppen Filippinene rammes hvert år av omkring 20 tropiske stormer. Over 400 omkom og 1400 ble skadet i tyfonen Rai i desember.

REV MED SEG LANDSBYEN: Mange døde da et jordskred feide landsbyen Pilar på Filippinene på sjøen.

– Enorm katastrofe

Flere hundre mennesker er funnet omkommet, etter at mer enn 300 millimeter regn falt i løpet av en natt på østkysten av Sør-Afrika.

– Dette er en katastrofe av enorme proporsjoner, uttalte Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa under sitt besøk onsdag i den hardt rammede KwaZulu-Natal-provinsen.

Talsperson Nonala Ndlovu fra det lokale krisedepartementet opplyser onsdag at dødstallene for flomkatastrofen i KwaZulu-Natal har nådd 306.

– Denne katastrofen kommer av klimaendringer. Vi kan ikke lenger utsette det vi må gjøre for å håndtere klimaendringene, sa presidenten.

Hus og veier ble ødelagt i uværet i Durban i Sør-Afrika.

Menneskeskapte klimaendringer

Ifølge FNs klimapanel fører klimaendringer til at ekstremhendelser som hetebølger, tørke, brann, styrtregn og flom skjer oftere og blir mer intense.

Bevisene for at ekstremværet i stor grad kan tilskrives menneskelig påvirkning, er blitt enda sterkere, heter det i panetels sjette hovedrapport fra august 2021.

Info Utslipp fører til ekstremvær Menneskeskapte klimagassutslipp leder til mer ekstremvær: Kraftigere nedbør og mer flom, flere hetebølger og økt tørke. Isbreer og havis smelter, havnivået stiger.

Norge kan vente varmere og våtere klima, med lengre somre og kortere vintre.

Parisavtalen fra 2015 som alle verdens land har sluttet seg til, har som mål å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader – og aller helst omkring 1,5 grader.

Med dagens utslippstakt vil økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen de neste 20 årene passere 1, 5 grader.

For å stabilisere den globale oppvarmingen, må CO₂-utslippene reduseres til netto null, uttalte FNs klimapanel i august i fjor.

Det betyr at vi må fjerne like mye CO₂ fra atmosfæren som vi slipper ut. Kilde: Miljødirektoratet Vis mer

Familiemedlemmer sørger etter at fire barn døde i flom og jordskred i Clermont nær Durban i Sør-Afrika.

Bar sin døde sønn

Den sørafrikanske værtjenesten hadde utstedt advarsler, men regnfallet øst i landet denne uken ble langt kraftigere enn meteorologene hadde forutsett.

Nyhetsnettstedet News24 fant Sizwe Mbotho i veikanten ved siden av hans seks år gamle sønn Mhethokuhle, som lå innsvøpt i en hvit plastduk.

Faren hadde båret sitt barn i ti kilometer. Gutten døde da familiens hjem kollapset i et jordskred. Men ingen nødetater ville stanse for dem:

– Vi er på vei til andre områder, hvor flere dusin mennesker har mistet livet.

Soldater gjennomsøker et jordskred i Abriaqui i Colombia.

– Fyller oss med sorg

Også det amerikanske kontinentet rammes av ekstremvær.

Minst 13 mennesker døde i jordskred og oversvømmelser i Antioquia-distriktet nordvest i Colombia i forrige uke. Også andre regioner er rammet.

– Nok en gang fyller situasjonen oss med sorg, uttalte Jaime Gomez, som leder katastrofeberedskapen i provinsene ifølge Reuters.

Han ber sine landsmenn ta seg i akt under regntiden.

Hungersnød truer millioner i Etiopia og Somalia på Afrikas horn, ifølge FN.

For Afrika er det ikke nedbør, men tørke som skaper katastrofer.

En kvart million mennesker har måttet forlate sine hjem i Somalia det siste året. Deres liv er truet av vann- og matmangel, ifølge Flyktninghjelpen i Somalia.

Trues av hungersnød

– Tørken i Somalia forverres faretruende, etter at tre regntider på rad har slått feil, sier Flyktninghjelpens landdirektør Mohamed Abdi.

Antal klimaflyktninger i Somalia forventes å komme opp i 1,4 millioner innen sommeren.

Tørke fører til underernæring, tap av avlinger og husdyr, økende råvarepriser, mer kjønnsbasert vold og konflikter om naturressurser, ifølge Flyktninghjelpen.

I Etiopia og Somalia på Afrikas horn trues 13 millioner mennesker av hungersnød, ifølge FN.