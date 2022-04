FALLSKJERMSHOW: En av fallskjermhopperne som deltok på showet på baseballstadion i Washington.

Fallskjermshow førte til Capitol-evakuering

Et av forsvarets egne fly med fallskjermhoppere førte til evakuering av Capitol i Washington D.C.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Captiol-politiet beordret evakuering av hele Capitol-området i Washington DC etter en mulig trussel fra et fly. 20 minutter senere meldte Capitol-politiet ifølge Reuters at det ikke er noen trussel mot bygningene.

Bygningene ble evakuert som en sikkerhetsforanstaltning.

Ifølge AP tilhørte flyet USAs forsvar og hadde fallskjermhoppere ombord fra militærets egen gren Golden Knights. De skulle lande under en oppvisning på stadion til baseball-laget Washington Capitals, knappe to kilometer unna Capitol.

Oppvisningen var en del av et show for å hylle det amerikanske militæret, som ble arrangert av baseball-laget.

En pilot fra Golden Knights ga ifølge CNN beskjed til tårnet på Ronald Reagan Washington National Airport beskjed om det kommende fallskjermdroppet, med en spesifikk rute som flyene skulle ta før droppet.

Dette hadde ikke Capitol-politiet fått beskjed om. Dermed ble følgende dramatiske melding sendt ut:

– Evakuere nå. Inntrengende fly.

Pelosi rasende

Capitol-politiet evakuerte deretter hele området til lyden av et høylytt alarmsignal, skriver CNN. Politiet gikk fra dør til dør for å forsikre seg om at alle kom seg ut så fort som mulig. Også turister ble hastig bedt om å forlate området, mens man så flyet fly i sirkler over byen, samtidig som andre fallskjermhoppere ble droppet over stadion rett i nærheten.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, skriver i en oppdatering at det var luftfartsmyndighetene, FAA, som unnlot å gi Capitol-politiet beskjed om en flyvning over stadionet.

Hun omtaler det som skandaløst og utilgivelig.

– Den unødvendige panikken denne uaktsomheten førte til, var spesielt skadelig for kongressmedlemmene, staben, og de som jobber her som fortsatt sliter med traumene etter angrepet på Kongressen 6. januar.

Tårnet på Washington-flyplassen var altså klar over flyvningen ifølge et lydopptak fra liveatc.net, skriver CNN. I opptaket gis det beskjed til et passasjerfly fra Southwest Airlines om småflyet, og piloten på Southwest-flyet svaret at vedkommende så det mindre Golden Knights-flyet.

Kelli LeGaspi, som uttaler seg på vegne av den amerikanske hæren, sier hendelsen etterforskes.

– Vi går gjennom alle aspekter for å forsikre oss om at alle prosedyrer ble fulgt for å koordinere både flyvningen og fallskjermoppvisningen. Vi har ingen flere kommentarer før vi har funnet fakta, sier hun.