Hevder Russland har tatt i bruk kjemiske våpen

Ukrainske myndigheter hevder Russland kan ha brukt kjemiske våpen i havnebyen Mariupol mandag kveld. Påstanden er ikke verifisert.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Ukrainske Ivanna Klympusj, som leder nasjonalforsamlingens komité for integrasjon i EU, skriver at det er brukt et «ukjent stoff» i Mariupol.

– Ofrene har pustevansker. Mest sannsynlig er dette kjemikalier, skriver hun på Twitter.

Ifølge henne skjedde angrepet rundt klokken 22 mandag kveld, lokal tid.

Tidligere gikk Azov-bataljonen ut og hevdet at russiske styrker slapp et ukjent, giftig stoff fra en drone i byen.

Lederen for bataljonen sier at det er snakk om tre ofre, som ikke skal være livstruende skadet, men ha problemer med pust og bevegelse.

Azov-bataljonen er en omstridt, høyreradikal organisasjon, som kriger mot Russland som en del av den ukrainske nasjonalgarden.

Ikke bekreftet

Meldingene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Vi venter på offisiell informasjon fra militæret, skriver Petro Andryushchenko, rådgiver for ordføreren i Mariupol på Telegram.

På Twitter skriver Storbritannias utenriksminister Liz Truss at de vil samarbeide med partene for å verifisere opplysningene.

– Bruk av slike våpen vil være en eskalering av konflikten, og vi vil holde Putin og hans regime ansvarlig, skriver hun.

Zelenskyj: – Alvorlig

President Volodomyr Zelenskyj har ikke kommentert påstandene direkte, men i en videotale natt til tirsdag sier han at de russiske okkupantene forbereder et nytt stadium av det han kaller terror mot Ukraina.

– En av okkupantenes talspersoner har uttalt at de kan bruke kjemiske våpen i Mariupol. Vi tar dette svært alvorlig.

I talen sier han også at det er nødvendig å reagerer mye tøffere og raskere på den russiske aggresjonen.

– Jeg vil minne verdens ledere om at mulig bruk av kjemiske våpen fra det russiske militæret allerede er omtalt, sier han.

Tolket som en trussel

Nestleder i utbryterrepublikken Donetsks forsvar, Eduard Basurin, sa mandag ifølge Ria Novosti at det «ikke gir mening å storme rom under jorden i Azovstal jern- og stålverk, der de ukrainske styrkene oppholder seg».

Han sier at de trenger «kjemiske tropper» - noe som ukrainske medier tolker som en trussel om bruk av kjemiske våpen.

Britisk etterretning advarte også mandag om at Russland kan ta i bruk fosforbomber i Mariupol. En etterretningskilde hevder at Russland allerede har brukt fosforbomber i Donetsk øst i Ukraina, ifølge flere medier som The Times og Bloomberg.