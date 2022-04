STÅR PÅ: Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse onsdag.

Zelenskyj advarer Russland: − Ikke mange sjanser til

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj langer ut mot både Russland og Vesten i et nytt intervju.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til BBC sier han blant annet følgende:

De som kjøper olje og gass av Russland, betaler «blodpenger».

Etter massakren i Butsja får ikke Russland mange flere sjanser til å forhandle med Ukraina.

Mange ukrainere er «forsvunnet» fra Mariupol – og brakt langt inn i Russland.

Alle fra president Putin og nedover i den russiske armeen er «krigsforbrytere».

«Dette er ikke krig. Det er folkemord».

President Zelenskyj sier at de russiske grusomhetene begått i Mariupol og Kyiv-forstedene Butsja og Borodjanka, har begrenset mulighetene for fredsforhandlinger med russerne.

– Fylt av hat

– Det handler ikke om meg, det handler om Russland. De får ikke mange sjanser til for å snakke med oss, sier Ukrainas president.

Han snakker om sin dag i Butsja, der hundrevis av drepte sivile er funnet. Etterpå var han «bare fylt av hat mot det russiske militæret».

Uttalelsen om at Russland ikke får mange sjanser til, har vakt oppmerksomhet også i Russland, der Tass har sendt en melding om dette.

Nyhetsbyrået gjengir også Zelenskyjs gjentatte bønn om at Vesten må gi dem ytterligere militær støtte – og det så fort som mulig.

– Snakk om å overleve

Zelenskyj gjentar også sin misnøye med Tyskland, som ikke vil ha stopp i kjøp av russisk gass og olje. Salget av energi gir Russland flere tusen milliarder kroner i inntekter i 2022, ifølge BBC. Ukrainas president vil ha tøffere tiltak mot Russland:

– Noen av våre venner og partnere forstår at er annerledes nå, at det ikke lenger er et spørsmål om business og penger. Det er snakk om å overleve, sier Zelenskyj til BBC.

«Forsvunnet»

Presidenten snakker om havnebyen Mariupol, som er lagt i ruiner av de russiske invasjonsstyrkene:

– Vi har informasjon om titusener av døde, men i tillegg har mange forsvunnet. Vi vet at de har fått russiske pass og tatt langt inn i Russland – noen til leirer, andre til andre byer. Ingen vet hva som skjer med disse menneskene. Ingen vet hvor mange som er drept.

Zelenskyj sier at de forberedte seg på krigen, men at de ikke ventet en fullskala invasjon, som det Russland gjennomførte fra den 24. februar. Ukraina forventer nå en kraftig russisk offensiv i øst – etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 og støttet Moskva-vennlige separatister i Donbas.

Presidenten gjentar behovet for at noe skjer raskt:

– USA, Storbritannia, noen europeiske land ... de prøver å hjelpe og hjelper. Men vi trenger det tidligere og raskere. Nøkkelordet er nå.