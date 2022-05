SHIREEN: Den drepte journalisten Shireen Abu Akleh var en av de mest kjente journalistene i Midtøsten.

CNN: Drapet på journalisten Shireen Abu Akleh var trolig målrettet

Videoer CNN har fått tilgang til, kan tyde på at drapet på den anerkjente journalisten Shireen Abu Akleh var en del av et målrettet angrep mot journalister.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

Den amerikansk-palestinske Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh (51), skulle dekke det israelske militærets væpnede aksjon mot væpnede palestinere på Vestbredden, da hun plutselig ble skutt og drept.

Vitner som så hendelsen, har tidligere uttalt til VG at de er helt sikre på at det var det israelske militæret som skjøt og drepte journalisten. Det israelske militæret har på sin side sagt at det ikke er klart hvem som avfyrte skuddet som drepte Akleh.

Israelske myndigheter har ikke startet etterforskning av drapet, og har uttalt at de ikke automatisk åpner etterforskning når noen blir drept «midt i en kampsone».

Men i en video publisert av CNN, kan mye tyde på at drapet på Abu Akleh var del av et målrettet angrep på journalister, utført av israelske militære.

To videoer viser nemlig at det ikke var aktive kamper der Abu Akleh befant seg like før hun ble drept.

Videoene innhentet av CNN, bekreftet av åtte øyenvitner, en lydkriminalteknisk analytiker og en eksplosivvåpenekspert, antyder at Abu Akleh ble skutt og drept i et målrettet angrep fra israelske styrker.

VITNE: Shireen Abu Akleh var tydelig identifisert som journalist da hun ble drept. Til høyre i bildet er journalisten Shatha Hanaysheh som har uttalt seg til VG.

– Se på snikskytterne

Opptakene viser rolige scener, før journalistene plutselig kommer under ild i nærheten av Jenin flyktningleir.

En beboer på flyktningleiren, 27 år-gamle Salim Awad, filmet en 16-minutters mobiltelefonvideo som CNN har fått tilgang til.

I videoen går han mot stedet der journalistene hadde samlet seg, zoomer inn på de israelske panserkjøretøyene som er parkert i det fjerne, og sier:

– Se på snikskytterne.

Til CNN, forteller Awad at det ikke skal ha vært bevæpnede palestinere eller sammenstøt i området, og at han ikke hadde forventet at det skulle bli skudd ettersom det var journalister i nærheten.

– Det var ingen konflikt eller konfrontasjoner i det hele tatt. Vi var rundt 10 gutter, som lo og spøkte med journalistene. Vi var ikke redde for noe. Vi forventet ikke at noe skulle skje, for da vi så journalister rundt, trodde vi at det ville være et trygt område.

DREPT: Kisten til den drepte journalisten Shireen Abu Akleh ankommer her Ramallah 11. mai i år.

Avviser anklagene

Totalt har CNN gjennomgått 11 videoer som viser hendelsen fra ulike vinkler, før, mens og etter Abu Akleh ble drept. Selve drapet på journalisten er ikke fanget på noen av videoene.

Videoene inkluderer en video frigitt av det israelske militæret. Videoen er filmet med kroppskamera, og viser løpende soldater som holder m16-gevær. En kilde fra militæret, skal ha fortalt CNN at begge parter skjøt med M16- og M4-gevær.

Men Jamal Huwail, professor ved Det Arabisk-Amerikanske Universitetet i Jenin, som også dro Abu Aklehs livløse kropp av veien, sa han trodde skuddene kom fra et av de israelske kjøretøyene.

– De skjøt direkte mot journalistene, sa han til CNN.

En høytstående israelsk tjenestemann har derimot benektet overfor CNN at israelske tropper drepte Abu Akleh med vilje.

– På ingen måte ville militæret noen gang sikte mot en sivil, spesielt ikke et medlem av pressen, sa tjenestemannen til CNN 18. mai.