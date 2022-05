Polens statsminister Mateusz Morawiecki under en pressekonferanse i Warszawa 20. mai.

Polens statsminister: Norge drar indirekte nytte av krigen

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier Norge bør dele overskuddet fra inntektene på olje og gass med Ukraina.

Lørdag deltok Polens statsminister Mateusz Morawiecki i en spørretime under Nasjonal ungdomsdialogkongress. Her uttalte han at et lite land som Norge, med fem millioner innbyggere, sitter igjen med et overskudd fra olje og gass på over hundre milliarder euro, og mener Norge derfor indirekte drar nytte av krigen i Ukraina.

Det skriver polske TVN24.

– Noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele dette overskuddet, gigantiske overskuddet, oppfordret Morawiecki ungdommene til stede.

Han henvendte seg også til nordmenn direkte.

– Kjære norske venner. Det er ikke normalt, det er ikke rettferdig. Dere drar indirekte nytte av krigen forårsaket av Putin. Tilfeldig, selvfølgelig, for krigen i Ukraina er ikke Norges feil, men dere tjener indirekte på krigen, sa statsministeren, og la til en siste oppfordring:

– De bør dele raskt. Jeg sier ikke at det er nødvendig for Polen, men for Ukraina, for de som er mest berørt av denne krigen.

300 millioner kroner

Søndag 8. mai meldte utenriksdepartement i en pressmelding at Norge øker støtten til Ukraina med ytterligere 100 millioner kroner.

– Ukrainere kjemper en heroisk kamp for sin frihet og for sitt land. Norge øker nå vårt bidrag til den ukrainske staten til 300 millioner kroner, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da.

I mars ble sentrale ledere i Miljøpartiet De Grønne (MDG) enige om å foreslå i Stortinget at Norge skal gi pengene vi tjener som følge av krigen, som for i år anslås til 1500 milliarder kroner, til Ukraina.

– Vi kan ikke berike oss på Russlands invasjon av Ukraina. Når verden oppdager hvor mye Norge tjener på krigen, kan vi å bli sett på som krigsprofitører. Vi kan ikke profittere på en humanitær katastrofe, sa MDG-leder Une Bastholm til VG.

Hun viste til beregninger om hva økt oljepris er anslått å bety for norsk inntjening som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Norge står overfor et stort veivalg: Hvordan vi skal bruke disse pengene. Når Ukraina blir bombet og millioner av mennesker er på flukt, da må vi bort fra diskusjonen i Norge om hva vi skal bruke pengene på i Norge.