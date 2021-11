ALLIERTE: Joe Arpaio ble kjent som «America's Toughest Sheriff» og er venn og støttespiller for tidligere president Donald Trump.

Trumps favoritt-sheriff kostet skattebetalerne 840 mill.

Donald Trumps favoritt-sheriff er blitt en dyr mann for lokalsamfunnet. Skattebetalerne har måttet betale hundrevis av millioner som en følge av Joe Arpaios «handlekraft».

Publisert: Nå nettopp

Det er nå nesten fem år siden Joe Arpaio tapte gjenvalget som sheriff i Maricopa County. Fra 1993 til 2017 styrte han loven i Arizonas mest folkerike distrikt, og han gjorde seg viden kjent – ikke bare i den amerikanske delstaten, men i hele USA.

Det startet for alvor i 2005, da sheriff Arpaio (89) gikk ut og tok en aktiv rolle mot illegal immigrasjon. Han ble raskt utropt som «America's Toughest Sheriff» og det var en tittel han likte og adopterte.

Fra 2005 til 2017 satte han i gang en rekke tiltak og aksjoner mot ulovlige immigranter, som gjorde ham svært populær hos velgere som likte at han var hard i klypa i immigrasjonspolitikken.

Han satte i gang systematiske aksjoner som resulterte i at sheriffkontoret i Maricopa utførte massearrestasjoner av mistenkte illegale immigranter. I tillegg ble hundrevis av lokale bedrifter raidet i søk etter illegale immigranter.

Men, de var ikke alt som gikk riktig for seg og nå er imidlertid regningene kommet på bordet. Og det er ikke småsummer som har rent ut av Arizonas skattkammer de siste årene.

Over 100 millioner dollar (840 millioner norske kroner) er utbetalt etter tusenvis av rettsoppgjør, hvor ofre for Arpaios tøffe regime har vunnet frem i domstolene.

STRIPER: De innsatte i Tent City Jail måtte gå i stripete fangedrakter og ble lenket sammen i grupper når de utførte straffarbeid.

Skulle ydmykes

Størstedelen av utbetalingene stammer fra Tent City Jail.

Allerede i sitt første år som sheriff fikk han bygd et utendørsfengsel med gamle telt fra Koreakrigen. Fengselet ble raskt en nasjonal nyhet og skulle primært huse illegale immigranter og gjorde at Arpaio befestet sin posisjon som tøff og handlekraftig.

Menneskerettighetsgrupper mente imidlertid at soningen skjedde under grusomme forhold hvor fangene måtte sove i telt ofte under den ulidelige Arizona-varmen – i opptil 60 varmegrader.

Han nektet fanger legehjelp. Han gjeninnførte stripete fangedrakter. Innsatte ble lenket sammen i grupper når de utførte straffarbeid. Fangene ble tvunget til å gå i rosa sandaler, undertøy og sokker. De skulle ydmykes.

Menneskerettsorganisasjoner, advokater og dommere raste og mange innsatte gikk til søksmål. Mange vant frem, og hundrevis av millioner ble utbetalt.

En føderal etterforskning avdekket blant annet at Arpaios voktere hadde brukt elektrosjokkvåpen på fanger. Familien til en mann som døde etter at han ble bundet fast i en stol og utsatt for sjokk, fikk seks millioner dollar i erstatning.

Men i oktober 2017 var det kroken på døren og teltleiren ble stengt.

6000 rettsoppgjør

Utbetalingene kommer fra en mengde rettssaker etter fengselsdødsfall, mishandling av fanger, feilaktig saksbehandling, valgfusk, unnlatelse av å etterforske sexmisbrukssaker og mislykkede etterforskninger mot politiske motstandere og immigrasjons-aksjoner mot bedrifter og næringsdrivende.

Ifølge Associated Press har hans 24 år som sheriff resultert i astronomiske 6000 rettsoppgjør.

I en uttalelse etter at han tapte valgte i 2017 sa han at i en periode over 24 år «er ikke 100 millioner dollar en urimelig sum».

Bare sist uke måtte Maricopa County utbetale 3,1 millioner dollar (26 mill. NOK) i et forlik med en restauranteier som anklaget Arpaio for å svartmale hans rykte og krenket hans rettigheter da sheriffkontoret raidet restaurantene hans.

Men utbetalingene stopper ikke der. Maricopa county er nemlig også involvert i raseprofileringssøksmål. Dette er rettssaker som følge av at sheriffkontoret har bedrevet målrettet innsats mot personer basert på deres rase eller hudfarge. Sakene stammer fra sheriff Joe Arpaios immigrasjonspatruljer i storbyen Phoenix, Arizona for over et tiår siden. Totalsummen for disse sakene forventes å nå over 200 millioner dollar innen sommeren 2022, ifølge NBC News og AP.

Benådet av Trump

Joe Arpaio var bredt opptatt av ulovlig immigrasjon og tidligere president Barack Obama slapp heller ikke unna.

I mange år etterforsket han presidentens fødselsattest, som han mente var en forfalskning. Arpaio hevder fortsatt hardnakket at Obama er født i Kenya og ikke på Hawaii, slik fødselsattesten faktisk viser.

BENÅDET: Joe Arpaio har hengt opp førstesiden av lokalavisen fra den dagen han ble benådet av president Trump.

Arpaio var tidlig ute med å anerkjenne og støtte Donald Trumps politiske vei til Det hvite hus. Respekten og beundringen var gjensidig.

Derfor var Trump, i sitt første år som president, kjapt ute med å benåde Arpaio, som ifølge Washington Post risikerte opp til seks måneders fengsel etter at han ble funnet skyldig i å ha vist kriminell forakt for retten.

«Jeg har gleden av å informere om at jeg nettopp har gitt full benådning til den 85 år gamle amerikanske patrioten sheriff Joe Arpaio. Han holdt Arizona trygt!», skrev han på Twitter den 26. august 2017.

Straffeutmålingen var ventet i oktober 2017, men Trump benådet altså sheriffen før dommen var klar. Arpaio og Maricopa County sheriffkontor ble saksøkt i raseprofileringssaken.

– Mange takker meg

ANGRER IKKE: – Det er fortsatt mange som kommer og takker meg for de teltene (...) Jeg ville ha tøffe fengsler som folk ikke ville tilbake til, sa han da VG besøkte ham i 2018.

VGs besøkte Arpaio hjemme i Arizona i 2018.

I intervjuet snakket han blant annet om det beryktede utendørsfengsel. Joe Arpaio la ikke skjul på at han var stolt av fengselet.

– Den dag i dag har jeg fortsatt mange som kommer og takker meg for de teltene, fordi de enten var der selv – eller hadde barna sine der (...) Jeg ville ha tøffe fengsler som folk ikke ville tilbake til. Og det var jo ikke sånn at jeg drev en hemmelig CIA-operasjon. Alt ble gjort i det åpne. Det kom til og med fire presidentkandidater opp gjennom årene for å se teltene mine, sa Arpaio den gang.