Stoltenberg om Afghanistan: Truer med nye NATO-angrep

To dager etter at Taliban tok kontrollen over Kabul og Afghanistan, vedkjente NATO-sjef Jens Stoltenberg at den afghanske kollapsen skjedde langt kjappere enn antatt. Men NATO vil angripe på nytt dersom terrorgrupper får etablere seg igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er ekstremt alvorlig og uforutsigbar.

Det sa NATO-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag om situasjonen i Afghanistan etter at NATO-landene møttes samme dag.

Søndag tok den islamistisk militante opprørsgruppen Taliban over makten i Kabul – den siste store byen i landet som falt under deres kontroll. Samme dag rømte president Ashraf Ghani landet, og bare timer senere viste bilder og videoer at Taliban-ledere hadde inntatt presidentpalasset.

– Kabul har falt og Taliban har tatt kontroll over det meste av landet. Jeg er dypt lei meg for hva jeg ser utspille seg i Afghanistan, fortsatte Stoltenberg.

Dette er Talibans historie Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning.

Grep makten i Afghanistan i 1996.

Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pashtunerne.

Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder.

Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder.

Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban.

Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha.

Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister». Kilder: Al Jazeera, NTB Vis mer

Nye angrep

Men NATO-sjefen sa også at dersom terrorgrupper som Al Qaida etablerer seg på nytt under Talibans styre, så vil alliansen svare med nye angrep:

– NATO har kapasitet til å ramme terrorgrupper fra utsiden om de prøver å organisere nye angrep mot allierte. NATO har de kapasitetene, og de er tilgjengelige for å angripe på avstand dersom det blir nødvendig, sa Stoltenberg på sin pressekonferanse.

Luftbro

NATO-sjefen sa videre at NATO har jobbet døgnet rundt for å opprettholde tilbudet ved den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, og at fokuset deres nå er å sikre en trygg utreise for deres personell, deres allierte og afghanere som har hjulpet dem.

Ifølge Stoltenberg har rundt 800 sivile NATO-personell blitt igjen i landet for å tilrettelegge for nøkkelfunksjoner ved flyplassen, inkludert kontroll over luftrommet, tanking og kommunikasjon. Dette har blitt gjort under «veldig utfordrende omstendigheter».

Les også: Forskere: NATO og USA må ta ansvar for Afghanistan-exit

Lederskapet sviktet

Under tirsdagens pressekonferanse fortalte også NATO-sjefen om avgjørelsen om å forlate landet.

– Vi var møtt med et seriøst dilemma: Enten å forlate og risikere at Taliban tok tilbake kontrollen, eller å bli og risikere nye angrep og et kampoppdrag med åpen slutt.

– Vi hadde aldri planlagt å være der for evig, fortsatte han.

De flere hundre tusen styrkene som tidligere har vært utplassert i landet, er nå nede i null, sa Stoltenberg.

– Det vi har sett de siste ukene, var en militær og politisk kollaps i en fart vi ikke hadde forutsett, slo NATO-sjefen fast.

Han berømmet likevel deler av de afghanske sikkerhetsstyrkene som «kjempet tappert, men de var ikke i stand til å sikre landet».

– Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban og sikre den fredelige løsningen det afghanske folket ønsket. Denne svikten i lederskap førte til den tragedien vi nå er vitne til.

Så sent som i juni, da NATOs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel og bekreftet at 20 års militært nærvær i Afghanistan var over, kom lederne med et ubetinget løfte til Afghanistans befolkning, om fortsatt støtte.

NATO-lederne lovet å støtte sikkerhetsstyrkene med finansiering og trening, men forsikret også om alliansen ville jobbe for å sikre rettighetene til kvinner, barn og minoriteter spesielt.

På VGs spørsmål om NATO vil stå ved dette løftet, svarte Stoltenberg at det er vanskelig å forutse nå hva slags styre landet får i fremtiden.

– Det er krefter som forsøker å etablere en inkluderende regjering. Da vil det bli lettere enn om det blir et Taliban-styre slik det var inntil for 20 år siden. NATO har avsluttet sitt militære nærvær, men det er organisasjoner som forhåpentlig vil være i stand til å yte humanitær hjelp og sørge for menneskelige rettigheter, sa Stoltenberg.

Fremhever utviklingen de siste 20 årene

Generalsekretæren sa at det er mye å lære etter oppdraget i Afghanistan, men la til at det også har vært fremskritt, skriver NTB.

– NATO og våre partnere gikk inn etter 11. september for å hindre at landet skulle bli et fristed for terrorister. De to siste tiårene har det ikke vært noen terrorangrep på alliert jord, utført fra Afghanistan. De som nå tar makten, har et ansvar for å sikre at internasjonale terrorister ikke igjen får fotfeste, understreket Stoltenberg.

Han la til:

– Takket være vårt militære nærvær og støtte, har en ny generasjon kunnet vokse opp i et nytt Afghanistan, der de har kunnet ta utdannelse, involvere seg i politiske prosesser, drive forretninger og nyte en mangfoldig medieflora. Dagens Afghanistan er veldig annerledes enn i 2001.

Stoltenberg sa dette ikke er lett å reversere og minnet om at verden må følge med og fortsette å støtte et stabilt og fredelig Afghanistan.