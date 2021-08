DATTEREN DØDE: Lanette Nuel mistet datteren Lonia Bernard som ble skadet i lørdagens jordskjelv. Foto: HENRY ROMERO /REUTERS

Jordskjelvet på Haiti: − Det var ikke nok leger. Nå er hun død

Dødstallene på Haiti stiger etter lørdagens jordskjelv og den tropiske stormen som kom rett etter. Lanette Nuel mistet datteren sin.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Kvinnen sitter apatisk foran sykehuset i Les Cayes, byen sørvest i landet som er hardest rammet. Ved siden av henne, på gulvet, ligger den 26 år gamle døde datteren som selv var mor til to.

– Det var ikke nok leger, og nå er hun død, sier Lanette Nuel til nyhetsbyrået Reuters som melder at antall omkomne nå har steget til 1941 og at 9915 er skadet. Mange er fortsatt savnet etter jordskjelvet som ødela over 37 000 boliger.

– Vi kom hit i går ettermiddag, hun døde i morges. Jeg kan ikke gjøre noe, sier Lanette Nuel.

Da den tropiske stormen Grace skyllet inn over Haiti natt til tirsdag gjorde regn og vind redningsarbeidet etter jordskjelvet enda vanskeligere.

SØKER LY: Folk sover ute nær Les Cayes etter helgens jordskjelv og tar i bruk det lille de har for å søke ly for regnet. Foto: REGINALD LOUISSAINT JR / AFP

I tillegg til naturkatastrofer som kommer på løpende bånd, sliter landet med en svært ustabil politisk situasjon etter at president Jovenel Moïse ble skutt og drept den 7. juli.

Haiti, som ligger i det karibiske hav i nærheten av Cuba, har heller ikke kommet seg på fote etter det enorme jordskjelvet for elleve år siden som krevde over 200 000 menneskeliv.

Og i 2016 raste orkanen Matthew over dette landet hvor anslagsvis 60 prosent av befolkningen på rundt 11 millioner lever i stor fattigdom. På toppen av det hele er også Haiti rammet av pandemien.

– Vår felles reaksjon, tror jeg, var «Å nei. Herregud. Ikke nå igjen.» Hva mer kan vi ta? Hvor mye tåler dette landet? oppsummerer Gepsie Metellus overfor nyhetsbyrået Reuters. Han er administrerende direktør for Sant La Haitian Neighborhood Center i Miami, USA, hvor det bor mange immigranter fra Haiti.

Ikke bare overfylte sykehus og ødelagte veier gjør redningsarbeidet vanskelig. Leger Uten Grenser, som har vært der i 30 år, sier de også må forholde seg til høy kriminalitet og gjenger som dominerer deler av hovedstaden Port-au-Prince.

ENORME ØDELEGGELSER: Det er ikke mye som står igjen av dette huset i byen Les Cayes i Haiti. Foto: Fernando Llano / AP

– For å komme til områdene i sør, som er vanskelige å nå og hvor vi har prosjekter, må vi gjennom en bydel som kontrolleres av gjengene. Men de har sagt at nå er det krise, så nå er det våpenhvile og vi har fått fraktet flere lastebiler med utstyr den veien. Så får vi se om det kommer til å holde, sier Lindis Hurum, påtroppende generalsekretær i organisasjonen, til VG.

– Vi har ikke mat

Tirsdag morgen var stormen redusert til lett regn i kystbyen Les Cayes, sørvest i landet, som ble hardest rammet av helgens jordskjelv. I en provisorisk teltby søker folk ly, noen har bare plastduker til å beskytte seg mot været.

PLAST: Byen Les Cayes ble hardest rammet av jordskjelvet. Foto: REGINALD LOUISSAINT JR / AFP

– Vi har ikke lege. Vi har ikke mat. Hver morgen kommer det flere folk hit. Vi har ikke noe bad eller noe sted å sove. Vi trenger mat, vi trenger flere paraplyer, sier Mathieu Jameson, nestleder i komiteen som beboerne har dannet, til Reuters.

Utenfor det lokale sykehuset i byen jobber legene i provisoriske telt for å redde livene til de mange hundre skadede.

– Vi har rundt 34 barn på sykehuset nå, men vi trenger hjelp av flere barneleger. SOS, skriver lege Marie Cherry i en SMS.

– Et staut folkeslag

Lindis Hurum har jobbet som feltarbeider i 15 år og vært i Haiti mange ganger. Leger Uten Grenser har blant annet 1000 lokalt ansatte i landet.

– Vi har heldigvis fått brakt på det rene at ingen av våre ansatte er skadet selv om ett av husene ble totalskadet, sier Hurum som forteller at organisasjonen også driver et traumesykehus i Port-au-Prince.

FULLT: Skadede etter jordskjelvet måtte mandag ta til takke med senger utenfor Immaculée Conception sykehuset i Les Cayes, sørvest i landet. Foto: Fernando Llano / AP

Ifølge New York Times var lørdagens jordskjelv, som hadde en styrke på 7,2, kraftigere enn 2010-skjelvet som målte 7,0. Den gangen gikk det hardt ut over hovedstaden.

– Dette kom på toppen av dyp økonomisk- og politisk krise som er forverret de siste årene. Det har vært en kraftig økning i vold, kriminalitet og kidnapping og inflasjonen har gått i taket, forteller Hurum som var i Haiti i 2019.

– Dette er et sterkt og staut folkeslag som er vant til at ikke noe går deres vei, sier Hurum.