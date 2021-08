INN FOR LANDING: Dette bildet tatt onsdag morgen skal være av det aktuelle DAT-flyet med de 14 nordmennene om bord. Foto: Presse-fotos.dk / Ritzau Scanpix

Fly med 14 nordmenn landet i København

Et fly med 14 nordmenn som ble evakuert fra Afghanistan har landet i København.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser det danske utenriksdepartementet til VG onsdag morgen.

De kan ikke si noe om hvem nordmennene er.

De 14 nordmennene og en person med lovlig opphold i Danmark, ble evakuert fra Afghanistan til Islamabad i Pakistan. Flyet tok av fra Islamabad tirsdag kveld og landet i København onsdag morgen.

Det skjer etter at den islamistisk militante opprørsgruppen Taliban søndag tok over kontrollen i landet – vestlige land har siden da jobbet for å hente ut ambassadeansatte og familiene deres.

Det norske utenriksdepartementet vil foreløpig ikke gi utfyllende opplysninger.

– Vi står midt i en evakueringssituasjon og kan dessverre ikke gå inn på detaljer, av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, sier pressetalsperson i UD Ragnhild H. Simenstad til VG.

FRA PAKISTAN: Flyet fra det danske flyselskapet DAT avbildet på flyplassen i Islamabad tirsdag. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Danske ambassadeansatte fremdeles i Afghanistan

Til VG opplyser det danske utenriksdepartementet videre at de for øyeblikket ikke har evakuert noen dansker fra landet.

– De er på flyplassen, sier en pressetalsperson for det danske utenriksdepartementet.

Ifølge vedkommende er det «veldig vanskelig å arbeide i Kabul nå».

Det har ført til at Danmark har fløyet inn den forrige danske ambassadøren til Afghanistan for å bistå med evakueringen.

Til dansk TV 2 forteller det danske utenriksdepartementet videre at grunnen til at ikke flere var om bord skyldes at flyet, som var fra det danske flyselskapet DAT, var innleid til annet formål.

Kanalen melder at avtalen med utleiefirmaet hadde utløpt, men at man valgte å fylle flyet så godt det lot seg gjøre i stedet for å fly fra Islamabad til København med tomme seter.

Flyet skal tidligere blant annet ha blitt brukt til å frakte det danske fotballandslaget til EM-kamper, skriver TV 2.