BEVEGELIGE: Ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø har ukrainerne en fordel når det gjelder å mobilisere østover.

Ekspert om neste steg i krigen: − Et kappløp

Både russiske og ukrainske styrker flyttes nå østover for kamper øst i Ukraina. Ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø har ukrainerne én stor fordel.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå er det et kappløp om å ta initiativet og diktere de videre operasjonene, sier oberstløytnant og seksjonsleder ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til VG.

Russiske styrker har trukket seg ut av det nordlige Ukraina.

Ifølge både britisk etterretning og den anerkjente tenketanken Institute for The Study of War (ISW) flytter russerne styrker østover for en ny offensiv østfra.

Ifølge Ydstebø har ukrainerne nå sjansen til å ta initiativet.

– Dersom ukrainerne klarer å få overført friske styrker østover raskere enn russerne, kan de sette i gang med mindre angrep selv for å forstyrre og bryte opp de russiske styrkene som allerede er i øst og gjøre det vanskeligere for russerne å forsterke stillingene sine, sier oberstløytnanten.

Se kart over ukrainsk- og russisk-kontrollerte områder under.

«Russerne må rundt»

Ifølge ISW kan ukrainerne sende styrker videre etter frigjøring av områdene rundt Kyiv uten stor risiko for russiske angrep fra Hviterussland.

– Ukrainerne har begynt å sende soldater østover allerede. Det er i hovedsak nasjonalgarden og grensevakter som sikrer områdene i nord, sier Ydstebø.

Oberstløytnanten understreker at det nå handler om å få styrker raskt på plass.

Ifølge ISW kan det ta minst en uke for russerne å få styrker på plass. Ukrainerne har fordel av kortere vei, forklarer Ydstebø.

– Ukraina er et stort land med flere jernbanelinjer og mye veier mellom Kyiv og fronten i sørøst. Ukrainerne har fordelen av en sentral posisjon. Russerne må hele veien rundt, sier Ydstebø.

Han sier at Ukraina har fordelen av at de operer på indre linjer.

– Er kommunikasjonen med veier og jernbane åpne, så har ukrainerne mulighet til å få konsentrert styrker raskere enn russerne, legger han til.

USIKKERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det er stor usikkerhet rundt hvor god forfatning de russiske styrkene som flyttes østover faktisk er i.

Utelukker ikke russisk offensiv

En eventuell russisk offensiv fra øst er heller ikke usannsynlig. Ifølge Ydstebø står russerne sterkt i området rundt den ukrainske byen Izium, som ligger sør for Kharkiv og nord for Donetsk.

– Der ser det ut til å være en styrkeoppbygging fra russisk side. Får russerne nok styrker der, kan de avskjære ukrainske styrker i Donbas, sier oberstløytnanten.

Det har tidligere vært spekulert i om russerne mobiliserer for å få til en såkalt «knipetangsmanøver» øst i landet.

Ydstebø sier at det er meldinger om russiske styrker på vei inn i Izium, men det er ukjent hvor kampdyktige disse er.

– Den store usikkerheten for Russland er tilstanden på styrkene og hvor lang tid det vil ta å få disse kampdyktige.

Oberstløytnanten sår tvil om russerne er kapable for en storoffensiv på nåværende tidspunkt.

– De har nok ikke styrker til en storoffensiv med det første, sier han.

ØDELAGT: Ukrainske soldater på toppen av en russisk tanks i forstaden Butsja nord for Kyiv, hvor det sivile ble funnet massakrert etter frigjøringen forstaden.

Vil ikke avsløre

Ydstebø utelukker heller ikke at ukrainerne kan ha mulighet til en offensiv mot russerne fra sørvest i Ukraina.

– I første omgang ser jeg for meg at de vil prøve å forstyrre, men klarer de å samle nok styrker til tilstrekkelig lokal overlegenhet, så kan de angripe.

– Ukrainerne har bedt om flere offensive våpen. Har de nok for en offensiv?

– Det er én usikkerhet. Det er nettopp den type våpen de har bedt om. De spørs også på hvor store tap de har og hva slags materiell slitasje de har opplevd i Kyiv område, sier han og legger til:

– Ukrainerne vil ikke avsløre hva de er kapable til, avslutter oberstløytnanten.