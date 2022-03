REDD: Franskmannen Pierre er fast bestemt på å dra inn til Kyiv, men han har vært nervøs de tre siste dagene.

Venter på tog til Ukraina: − Jeg er dritredd

PRZEMYSL, POLEN (VG) Mens millioner av ukrainere flykter fra krig, venter titalls mennesker på å komme seg inn i landet.

Grensebyen Przemysl er et av få steder i Polen som har brede nok spor for de ukrainske togene.

Under den kalde krigen frykter Sovjetunionen en vestlig invasjon med tog. Nå flykter ukrainerne med toget fra de russiske troppene.

Tusenvis av mennesker går for første gang på flere dager på trygg grunn på togstasjonen i Przemysl.

Men ikke alle er der for å søke trygghet.

De siste dagene er køen for å bli med toget inn til nabolandet blitt stadig lengre. Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov skrev lørdag på Twitter at flere enn 66.000 ukrainske menn har kommet hjem fra utlandet for å forsvare hjemlandet.

Lørdag kveld ventet omkring 100 personer på å komme seg inn i Ukraina.

Dette er historiene til tre av dem.

Nadiya: Var på bryllupsreise

Nadiya har med seg mye bagasje. Det meste er ment til Heimevernet. Hun har skuddsikre vester, støvler og annet beskyttelsesutstyr – mer enn hun selv kan bære.

– Alle mine venner er i Heimevernet, sier hun.

Hun ønsker ikke etternavnet sitt på trykk i VG.

Da krigen begynte, var hun på bryllupsreise i Peru med sin spanske mann. De hadde ikke råd til å endre billettene for å dra hjem tidligere.

– Det var veldig vanskelig å være så langt unna. Det er nesten verre enn å stå i det som skjer, sier hun.

GIFTET SEG: Nadiya var på bryllupsreise med mannen da Russland invaderte Ukraina. Nå skal hun evakuere familien.

Det er ikke første gang Nadiya må flykte. Da de russisk-støttede opprørsgruppene trok kontrollen i Donetsk, flyktet hun til Kyiv.

Når hun har overlevert utstyret i foreldrenes hjemby Vinnitsya, sørvest for Kyiv, skal hun evakuere datteren på 14 år og foreldrene ut av Ukraina.

Da skal alle bo hos ektemannen i Spania.

– Vi hadde ikke bestemt oss for om vi ville bo sammen i Ukraina eller Spania. Men nå er valget tatt for oss.

UTSTYR: Nadiya har med seg mer sikkerhetsutstyr til heimevernet enn hun selv kan bære.

Pierre: – Jeg er dritredd

VIL HOLDE LØFTE: Pierre skal gifte seg om tre måneder. Han har gitt forloveden et løfte om å komme hjem om en uke.

– Jeg er halvt fransk, halvt ukrainsk. Fetteren min har nylig vervet seg. Han sendte meg bilder av utstyret sitt. Han hadde en rifle, men ingen sikkerhetsutstyr, forteller Pierre.

Det er grunnleggende utstyr, hansker, vester og slitesterke klær. For å levere utstyret, må han til Kyiv.

I likhet med Nadiya, ønsker heller i Pierre etternavnet sitt på trykk.

– Jeg er jo nysgjerrig på å se situasjonen i landet. Planen er å bli i noen dager, kanskje en uke, sier han.

Franskmannen vil ikke romantisere krigen, men han mener mye av romantikken er borte i det 21. århundre. Han tror krigen vil endre hele generasjonen.

– Det vil skje mye forferdelig. Men vi vil se en generasjon av fantastiske forfattere. Det vil være en stor inspirasjon. Dette er bare starten på det 21. århundre, det er fortsatt tid til å få ting på rett spor.

Pierre vil se an om han kan gjøre mest nytte av seg i Berlin eller Polen, med organisering. Men det er en reell mulighet for at han verver seg.

– Jeg har med nok klær til å være borte lenge. Men jeg lovte forloveden min at jeg bare skulle være borte en uke. Jeg vil holde det løftet. Men jeg er dritredd.

Han forteller at han de siste tre døgnene har vært veldig nervøs.

– Men du vil ikke snu?

– Jeg er her nå. Heldigvis er forloveden min veldig forståelsesfull og gir mye støtte. Jeg skal gjennomføre dette.

– Lykke til!

– Absolutt ... I Frankrike sier vi ikke «takk» når noen sier «lykke til». Det bringer ulykke.

Barnefar: Skal i krigen

I KRIGEN: Den ukrainske barnefaren vil være anonym. Nå skal han kjempe for hjemlandet i et russisk-kontrollert område.

Den ukrainske tobarnsfaren har bodd i Polen med familien i tre år. Nå står han i kø for å komme inn i hjemlandet i krise, mens kona og barna blir i Polen.

Familiefaren forteller at kona og barna ikke forsøkte å hindre ham i å reise.

– De forstår hvor viktig det er. Det er min plikt å kjempe for landet vårt.

Han ønsker å være anonym av hensyn til hans egen og familiens sikkerhet.

– Jeg skal ta en kort stopp i Lviv, før jeg fortsetter til Enerhodar, sier han.

Torsdag tok de russiske troppene kontroll over Europas største atomkraftverket Zaporizjzja i Enerhodar.

– Jeg skal rett inn i Forsvaret. Byen min er kontrollert av russerne.

Klokken 18.15 er toget klart. Køen kan sakte bevege seg inn mot toget og krigen.

– Hva kan russerne i Enerhodar forvente seg?

– Hva skal jeg si til dem når de ikke vil høre?