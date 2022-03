LEIESOLDATER: På dette bildet fra 2018 ser vi soldater fra det private russiske sikkerhetsselskapet Sewa som er livvakter for president Touadera i Den sentralafrikanske republikk.

Putins mest fryktede soldater har ikke russisk flagg

De er best kjent som Wagner-gruppen – men har trolig skiftet navn før Ukraina-krigen. Russernes kanskje mest fryktede soldater har ikke det russiske flagget på uniformen sin.

Av Ole Kristian Strøm

Til tross for at president Vladimir Putins talsmann stadig nekter for at de bruker russiske leiesoldater, dukker de opp når Russland har brukt for militære muskler som ikke har et flagg på armen.

Nå ser det ut som om de har dukket opp i Ukraina, melder flere medier. Gravejournalisten Christo Grozev mener også å vite at dette ikke er den tidligere mye omtalte Wagner-gruppen, men en nyorganisert gruppe med leiesoldater.

– Vi har klare indikasjoner på at de er i Ukraina og at de ikke lenger kaller seg Wagner – men derimot Liga, forteller en representant for Dossier Center til VG.

Han kaller seg «Chris», men ønsker ikke å identifisere seg mer. Dossier Center er et graveprosjekt som er grunnlagt og finansieres av Putin-fienden og tidligere fengslet oligark Mikhail Khodorkovskij.

WANTED: Mannen som skal finansiere Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, er på FBIs ettersøktliste.

Avis: Skulle drepe Zelenskyj

BBCs russiske utgave skriver fredag at Wagner-gruppen nå rekruttere nye soldater, og at det ikke – som før – er nødvendig å ha rent rulleblad for å kunne bli en del av deres styrker. Tidligere tok de bare inn russiske statsborgere, men nå rekrutterer de også folk fra «folkerepublikkene» i Donbass og andre utlendinger.

The Times skrev tidligere i krigen at «mer enn 400» Wagner-soldater var sendt til Kyiv for å drepe president Volodymyr Zelenskyj – men at de mislyktes.

Ukraina har i årevis beskyldt Russland for å bruke disse private militære selskapene til å krige i Luhansk og Donetsk – de to såkalte «folkerepublikkene» som Putin anerkjente som egne stater rett før han startet krigen.

CREST: Dette skal være emblemet til Wagner-gruppen.

Economist skriver at de har blitt beskyldt for tortur, voldtekt og utenomrettslige drap.

Disse russiske leiesoldatene skal først ha blitt sett i 2014 da Russland annekterte Krim og russiskvennlige separatister tok makten i det østlige Ukraina. Den gang kalte vi dem «små, grønne menn».

– Juridisk sett eksisterer ikke Wagner, sier Sorcha MacLeod, som leder FNs arbeidsgruppe for bruk av leiesoldater, til Economist.

NÆRE: Jevgenij Prigozjin (t.v.) serverer mat på sin egen restaurant til daværende statsminister Vladimir Putin i 2011.

Nazisymboler

Ifølge Vladimir Putin skal Russland sin «spesialoperasjon» «avnazifisere» Ukraina.

Men ifølge bilder som er lagt ut en rekke steder, har grunnleggeren av Wagner-gruppen, Dmitrij Utkin, tatovert flere nazisymboler på kroppen.

Og grunnen til at det heter «Wagner Group» skal være at Richard Wagner var Adolf Hitlers favorittkomponist. Og Utkin har kodenavnet «Wagner».

Economist skriver at Utkin i desember 2016 ble fotografert sammen med Vladimir Putin under en tilstelning i Kreml.

En rekke medier, blant annet Guardian, har pekt på mannen som kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin, som mannen som finansierer leiesoldatstyrken.

Han er en meget omdiskutert forretningsmann. Han beskyldes også for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016. Selv benekter han alt dette.

Jevgenij Prigozjin er, som Putin, oppvokst i St. Petersburg. Han drev med langrenn som barn og gikk på en sportsskole. I 1981, i det gamle Sovjetunionen, ble han dømt til 12 års fengsel for tyveri, svindel og prostitusjon.

ÆRET: I hovedstaden Bangui i det sentralafrikanske republikk er det reist et monument som hyller de russiske leiesoldatene som beskyttet dem mot opprørerne.

Pølseselger

Etter at han slapp ut av fengsel i 1990, så han businessmulighetene i det nye Russland, og begynte som pølseselger, så supermarkeder og restauranter.

Sommeren 2001 hadde Vladimir Putin med seg Frankrikes daværende president Jacques Chirac til en fasjonabel restaurantbåt – og ble imponert av Prigozjin, som selv sto for serveringen.

Dette skal ha vært starten på Prigozjins nære forhold til Kreml.

Wagner Group skal ha vært med sine soldater i blant annet Syria, Sudan, Libya, Den sentralafrikanske republikk – og altså Ukraina.

Om de skal kalles leiesoldater i denne krigen, er et definisjonsspørsmål. For en leiesoldat deltar normalt sett bare i en konflikt der den stat han kommer fra, ikke er med.

Kreml insisterer altså på at de ikke har noe med disse karene å gjøre. Dansken Niklas Møller Rendbo, som har forsket på Wagner-gruppen, avviser dette:

– Det er ingen som tror på at de ikke er styrt av Russland, sier han til Danmarks Radio.

En annen dansk ekspert, Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier, sier til VG:

– Det kan være vanskelig å si noe om hvilken betydning Wagner-soldatene får for krigen, at Wagner-soldatene er til stede, når det stadig er så mye usikkerhet omkring hva de har fått av oppgaver.

– Det man kan si er at Wagner-soldatene er trente og erfarne soldater, altså noe annet enn det vi har sett av de konvensjonelle russiske styrkene. De kommer fra krigsscenarioer rundt omkring i verden – blant annet trolig fra Den sentralafrikanske republikk, Libya og Syria. Her er de kjent for å være ekstremt voldelige og ikke ta særlig hensyn til sivilbefolkningen, sier Karen Philippa Larsen.

– Skape frykt

Hun fastslår at «dette kan få betydning for den sivile ukrainske befolkningen, hvis de plutselig møter grupper som er markant mer klare for vold enn de konvensjonelle styrkene.

Hun vet ikke konkret hvilke oppgaver leiesoldatene er satt på, men sier:

– De kan settes til oppgaver som er mer risikable enn hva man kan sette konvensjonelle styrker til. Det er det, som jeg ser det, minst tre grunner til: Det er stadig en armlengde mellom Wagner og den russiske politiske elite, deres tapstall teller ikke i den offisielle statistikken på samme måte som de konvensjonelle styrkene, og de kan mer, fordi de er erfarne og vant til å operere i mindre, selvstendige enheter.

Larsen – som for tiden oppholder seg på NUPI i Oslo – tror informasjonen om at Wagner-gruppen er i Ukraina, i seg selv kan ha betydning:

– Fordi Wagner har det ryktet de har, kan informasjonen om at de er i Ukraina-krigen være med på å skape frykt og også trekke ressurser ut av det ukrainske militæret og samfunnet – som brukes til å spore eller finne dem. Begge deler er i seg selv en faktor som får innflytelse på krigen.

Også hun har hørt forlydende om at det ikke er en ny Wagner, men en ny såkalt PMC (private military company) i Ukraina.

– Jeg synes dog det viktige er å spørre «hvordan» den er ny. Soldatene er etter alt å dømme de samme som tidligere har deltatt i tidligere konflikter. Jeg gjetter på at strukturen stadig ligger under Prigozjin, og i så fall er det nesten bare navnet som er nytt, mener Larsen.