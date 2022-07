OKKUPERT: En sivil mann sykler forbi russiske soldater i Kherson-regionen i mai. Kherson i sørlige Ukraina ble raskt okkupert av Russland.

Bak fiendens linjer: Angriper og saboterer i russisk-okkuperte byer

«Forrædere» henrettes og forsyningslinjer sprenges i lufta. I all hemmelighet skal trente ukrainske partisaner den siste tiden ha stått bak flere angrep inne i områder okkupert av Russland.

Fredag morgen den 24. juni gikk en bilbombe av i Kherson, den sørlige ukrainske byen som har vært okkupert av Russland siden den første uken av invasjonen i februar.

Da flammene ble slukket og støvet la seg, lå en mann død på grusen, et par meter unna bilvraket.

Den døde het Dmitry Savluchenko. Han ledet et eget departement i den nye administrasjonen i byen, innsatt av de russiske styrkene etter at de tok kontroll.

Han skal i flere år ha drevet prorussisk aktivisme i Kherson, og skal raskt ha støttet russerne etter at de rykket inn i byen.

I sosiale medier ble Savluchenko av flere ukrainere kalt «lokal kollaboratør» og «forræder».

Hvem sto bak angrepet på mannen som samarbeidet med russerne?

DREPT: Bilen til en ukrainsk mann som samarbeidet med den russiske okkupasjonsstyrken ble sprengt i luften i Kherson i juni.

Kirill Stremousov, nestleder i den russisk-innsatte administrasjonen sa i en videotale, mens han satt under et portrett av Vladimir Putin, at angrepet var «en avskyelig terrorhandling»

Samtidig kom den ukrainske eksil-guvernøren i Kherson raskt på banen:

Angrepet var «et vellykket arbeid utført av partisaner» på oppdrag fra Ukrainske militære styrker, hevdet han.

Begrepet «partisan» brukes om en geriljasoldat eller frihetskjemper som i all hemmelighet opptrer bak fiendens linjer – og ifølge stadig flere kilder pågår slik aktivitet nå i økende grad i Ukraina.

DREPT: Dmitry Savluchenko.

Ukrainas «øyne og ører» i okkuperte byer

– Siden starten av fullskalainvasjonen har motstandsbevegelsen i okkuperte områder blitt en sentral del av den ukrainske nasjonale motstanden, sier Serhii Kuzan i et intervju med VG.

Han leder «Det ukrainske senteret for sikkerhet og samarbeid» (USCC), en tenketank som spesialiserer seg på militæranalyse.

Overfor VG utdyper han hvordan disse ukrainerne skal ha jobbet systematisk inne i okkuperte byer.

– De er øynene, ørene og hendene til det ukrainske forsvaret i de okkuperte områdene, sier Kuzan.

Ifølge analytikeren er partisanenes svært risikofylte aktivitet variert:

De sprenger og saboterer jernbaner og varehus med militærutstyr og drivstoff.

De «eliminerer kollaboratører og okkupanter», helt fra patrulje-nivå og opp til general-nivå.

De utfører informasjonskampanjer i okkuperte byer for å vise tilstedeværelse og demotivere fienden.

Partisanene skal også stå bak et omfattende etterretningsnettverk som informerer det ukrainske forsvaret om de russiske styrkenes bevegelser og våpenforflytninger.

– Dette betyr at russerne ikke kan føle seg trygge i noen del av det ukrainske territoriet de okkuperer, selv ikke på Krim-halvøya, sier Kuzan.

VG kan ikke uavhengig bekrefte disse opplysningene, men aktiviteten som tenketanken beskriver overfor VG, omtales også jevnlig i de daglige rapportene til The Institute of Study of War.

En Ukraina-kjenner intervjuet av The Guardian sier samtidig at partisan-aktiviteten i Ukraina nå ser ut til bre seg ut i omfang.

1 / 2 OKKUPERT: En kvinne og et barn passerer en russisk soldat i Kherson i mai. Byen har vært okkupert av Russland siden starten av fullskalainvasjonen. KONTROLL: Russiske soldater holder vakt i Kherson, under en pressetur arrangert av russiske myndigheter i mai. forrige neste fullskjerm OKKUPERT: En kvinne og et barn passerer en russisk soldat i Kherson i mai. Byen har vært okkupert av Russland siden starten av fullskalainvasjonen.

Trent opp over tid

Den ukrainske motstandsbevegelsen har ifølge USCC vært aktiv allerede fra 2014, i områdene som Russland okkuperte det året.

Kuzan sier at et stort antall ukrainere har gjennomgått spesialtrening som partisaner lenge før fullskalainvasjonen i februar. Treningen ligger under ansvaret til en egen styrke for spesialoperasjoner, koordinert av den militære etterretningstjenesten.

Treningen har blant annet bestått av rekognosering, ingeniørarbeid og opplæring i håndtering av ulike typer håndvåpen.

– Deres mål og oppgaver avgjøres av de ulike enhetenes størrelse, spesialisering og tilgang på våpen. Tanken er at de skal uføre sabotasje, men også psykologiske operasjoner for å vise okkupasjonsstyrken deres fysiske tilstedeværelse, sier Kuzan.

Angrep og plakater

Det oppsiktsvekkende bilbombeangrepet på Dmitry Savluchenko i slutten av juni, var ikke det første i Kherson den måneden:

18. juni ble lederen for et lokalt fengsel, som også hadde blitt innsatt i den nye byadministrasjonen av russerne, skadet i en bilbombe.

To dager senere hevdet det ukrainske militæret at to russiske soldater ble skutt og drept idet en mann angrep dem på en kafé i byen.

Noe av motstandsaktiviteten er også ikkevoldelig:

De siste månedene har flere proukrainske plakater ha blitt hengt opp rundt om i byen:

En innbygger begynte også å sy bånd i flaggene til det ukrainske flagget, for så å henge dem opp rundt om i byen. Plutselig begynte flere å gjøre det samme, som et symbol på de siviles motstand.

– Dette fungerer som inspirasjon for de lokale innbyggerne, og bidrar til at de ikke gir opp håpet, sier Kuzan i USCC.

Kan Russland miste Kherson?

Kherson var den første store byen Ukraina mistet kontroll over, kort tid etter Russlands fullskala angrep på Ukraina den 24. februar.

Nå, fem måneder senere, forsøker de ukrainske militære styrkene seg på en motoffensiv og rykker sakte stadig nærmere byen.

Mens de russiske styrkene de siste månedene har lyktes i den østlige Luhansk-regionen, har ukrainske styrker klart å ta deler av områdene nord for Kherson by i Sør-Ukraina.

Gjennom juli har også det amerikansk-sendte artillerisystemet HIMARS endret dynamikken ved frontlinjen: Nå kan ukrainske styrker treffe mål mye dypere inne på russisk-kontrollerte områder enn de kunne for bare en måned siden.

Artilleriangrepene har begynt å myke opp de russiske forsvarslinjene nord for Kherson. Russiske kommandosentre, ammunisjonslagre og logistisk infrastruktur er truffet. The New York Times skriver at det har ført til at kommandoposisjonene til de russiske styrkene rundt byen er presset lenger unna frontlinjen. Det skal nå derfor være mer komplisert å sende forsyninger av våpen og mat til de russiske soldater som holder frontlinjen.

Alt dette har gjort mange ukrainere mer optimistiske i synet på slaget om Kherson.

En eventuell bykrig der, vil med all sannsynlighet bli svært blodig. Det vil være første gang siden fullskalainvasjonen at de ukrainske styrkene skal forsøke å gjenerobre et bysenter.

– Hvis det vil føre til grunnløse tap for det ukrainske forsvaret eller den sivile befolkningen, må andre taktikker tas i bruk. Frigjøringen av Kherson må skje med minimale tap, sier Serhii Kuzan til VG.

Mens flere internasjonale analytikere tror et ukrainsk angrep på byen kan bli svært vanskelig, er den ukrainske analytikeren sikker i sin sak:

– Ukraina vil helt sikkert klare å frigjøre Kherson.