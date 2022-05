INTERVJUET: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov langer ut om Ukrainas president.

Lavrov sier Hitler også hadde «jødisk blod»

I et intervju på italiensk TV snakker Russlands utenriksminister om Ukrainas presidents Volodomyr Zelenskyjs jødiske bakgrunn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reuters siterer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på at han skal ha sagt at det faktum at Zelenskyj er jødisk ikke betyr at det ikke finnes nazistiske elementer i Ukraina.

Videre skal han ha sagt at han tror at også Hitler hadde «jødisk blod».

Russland har lenge hevdet at deres såkalte «spesialoperasjon» i Ukraina, altså invasjonen av nabolandet, blant annet har vært nødvendig for å «avnazifisere» Ukraina.

Videre i intervjuet hevder Lavrov at vestlige medier villeder sitt publikum angående Russlands mål med krigen i Ukraina.

I samme intervju sier Lavrov at Russland aldri har forsøkt å forhindre forsøk på å få til en avtale som vil sikre en unngåelse av atomkrig.

Utenriksministeren snakker blant annet også om Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i intervjuet, og hevder at presidenten stadig skifter posisjon, og at ukrainerne saboterer fredsforhandlingene.

Zelenskyj har på sin side tidligere gitt uttrykk for at russerne ikke har vært interessert i reelle forhandlinger.