TILTALT: Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen og for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

Bannon løslatt fra varetekt: − Vi går på offensiven

Trumps allierte og tidligere rådgiver Steve Bannon tiltales for å ha vist forakt for retten. Nå mobiliserer han advokater og tilhengere i et politisk ladet rettsoppgjør.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg forsikrer deg, dette vil vise seg som et feilgrep fra helvete for Merrick Garland, Nancy Pelosi og Joe Biden, sa Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon, da han ble løslatt fra varetekt mandag.

67-åringen meldte seg for FBI mandag morgen, og ble satt i varetekt i påvente av å bli framstilt for en føderal dommer.

I et rettsmøte senere på dagen ble han løslatt. Påtalemyndigheten sier de ikke vil kreve ham pågrepet igjen før rettssaken mot ham starter torsdag, melder CNN.

Går på «offensiven»

Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne i komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar.

Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

For hver av disse tiltalepunktene risikerer han et minimum av 30 dager opp til et års fengsel, i tillegg til en bot på opptil 100.000 dollar, ifølge justisdepartementet i USA.

MEDIESIRKUS: Steve Bannon og borgerrettsadvokat David Schoen snakker til pressen etter at han ble løslatt fra varetekt mandag.

Etter høringen møtte han pressen, og brukte anledningen til å rasle med sablene mot den føderale dommeren Merrick Garland, speaker og demokratisk politiker Nancy Pelosi og president Joe Biden.

Han fortalte til journalistene som var til stede at laget hans nå kom til å «gå på offensiven».

Bannon signaliserte at han er på krigsstien da han møtte et stort pressekorps før han meldte seg til FBI mandag morgen

– Vi kommer til å felle Biden-regimet, sa han.

– Lik behandling for loven

I oktober stemte Representantenes Hus over om de skulle anklage Bannon for å ha vist forakt for Kongressen.

Anklagen ble så sendt til den føderale dommeren Merrick Garland for å avgjøre om man skulle gå videre med rettslig forfølgelse.

Merrick Garland var under et enormt politisk press da han skulle vurdere å ta ut tiltale mot Bannon, ifølge en CNN-kommentator.

Selv sa han følgende om tiltalen mot Bannon:

– Siden min første dag i embetet har jeg lovet Jutisdepartementets ansatte at vi sammen skulle vise det amerikanske folk gjennom ord og handling at departementet føyer seg etter rettsstaten, følger fakta og loven, og forfølger lik behandling for loven, sa Garland i en uttalelse fredag forrige uke.

– Dagens anklager gjenspeiler departementets standhaftige forpliktelse overfor disse prinsippene.

Instruert til å la være

Borgerrettsadvokaten David Schoen stod ved Bannons side både i retten og da de snakket til pressen etter mandagens høring. Han forsvarte også Trump i riksrettssaken mot ham.

Schoen sa Bannon ikke møtte opp for komiteen som gransker stormingen av Kongressen fordi han fulgte rådene til advokaten hans på det tidspunktet.

– Han ble instruert av advokaten til å ikke møte opp, sa Schoen etter høringen mandag.

Bannons advokat, Robert Costello, sa i oktober at han ikke kom til å samarbeide med komiteens etterforskning fordi han hadde blitt bedt av Trump om å la være.

Costello hevdet at informasjonen komiteen krever å få er beskyttet under taushetsplikt pålagt av Trump da han var president.

Juridisk avdeling i Det hvite hus har sagt til Castello at de ikke kommer til å støtte Bannons avslag på å vitne for komiteen.

Det samme har Biden, som har avslått at dokumenter og vitnesbyrd vedrørende stormingen av Kongressen 6. januar skal være unntatt offentligheten.