Bruker vannkanoner og tåregass mot migranter på grensen

Polens sikkerhetstjeneste bruker vannkanoner mot migranter som befinner seg på Hviterusslands grense til landet, melder Reuters.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skal ifølge nyhetsbyrået ha blitt utløst av at migrantene kastet stein mot sikkerhetstjenesten.

Det polske forsvarsdepartementet opplyser i tillegg at de har avfyrt tåregass mot migrantene, skriver AFP.

Noen tusener migranter befinner seg i dette grenseområdet etter at de ble lokket til å bestille falske pakketurer gjennom Hviterussland for å komme seg inn i EU og søke asyl.

EU har svart med harde sanksjoner, mens Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier at krisen som har oppstått ikke er i landets interesse, og at de jobber for å returnere migrantene.

Tilspisser seg

De siste ukene har flere tusen migranter fra land som Irak, Syria og Jemen befunnet seg ved grensen mellom Hviterussland og Polen, etter å ha blitt lokket til Hviterussland av «pakketurer» til EU og drømmen om et bedre liv.

Det de i stedet fikk, var et skogsområde uten god tilgang på varme, mat og drikke, og sikkerhetsstyrker på begge sider av grensen som sørger for at de i praksis ikke kan dra noe sted.

Minst ti personer skal ha mistet livet.

Migrantene risikerer nå å bli sendt tilbake til en usikker skjebne i hjemlandet.