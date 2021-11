VAKSINERES: Lilliana (7) sammen med pappa Nicholas Longoni mens hun får sin første Pfizer-dose onsdag 10. november.

Her får Lilliana (7) vaksinen: − Vil du holde hånden min?

PHOENIX (VG) Over 900.000 barn under tolv år har nå fått covid-vaksinen i USA. «Ingenting å tenke på», mener foreldre i Arizona som tok med sine minste til vaksinestasjonen.

Publisert: Nå nettopp

– Okei, jenta mi, du klarer dette. Vil du klemme hånden min? spør pappa Nicholas Longoni.

Datteren Lilliana på syv år sitter med rosa kjole, opprullet t-skjorte og holder faren hardt i hånden, mens vaksinatøren gjør klar dosen.

Så er det et raskt stikk – og det hele er over.

Storebror Dominic (11) skyter hendene i været så fort han har fått sin dose.

– Fantastisk! Dette er første skritt mot å ikke bekymre seg for covid, sier 11-åringen.

Søskenparet er nå blant 900 000 som har fått vaksinen i løpet av en uke siden den ble godkjent for aldersgruppen 2. november, ifølge Det hvite hus.

Ytterligere 700.000 vaksineavtaler for barn under tolv år er i tillegg på plass.

STIKK: Dominic Longoni (11) ser rett frem mens vaksinatøren setter dosen.

– Dette var ingenting å tenke på, sier pappa Nicholas Longoni til VG etterpå mens ungene hans venter ut bivirkningene i de obligatoriske 15 minuttene.

Han og de to barna var de aller første som møtte opp til vaksineringsarrangementet til Solano barneskole i Arizona-byen Phoenix.

– At vi gjør dette hjelper til med å stoppe viruset til et punkt hvor vi kanskje ikke trenger å bruke munnbind overalt lenger. Jeg er ikke veldig begeistret over hvordan vårt land har håndtert dette, sier Longoni.

Nå kan frykten for at ungene kan bli smittet i uoppmerksomme øyeblikk uten munnbind på matbutikken slippe taket, håper han.

MASSEVAKSINERING: Utrullingen av vaksiner for barn under tolv år vil i USA primært skje gjennom fastleger og apoteker, men enkelte steder, som her på Solano barneskole i Phoenix, arrangeres det også èndags vaksinestasjoner. Den første timen dukket det opp rundt 20 familier.

28 millioner i aldersgruppen

Biden-administrasjonens innsats for å få vaksinert befolkningen trasker videre i et krevende terreng med mye vaksineskepsis.

I underkant av 60 prosent av hele befolkningen er nå fullvaksinert, og antallet daglige vaksinasjoner har begynt å peke oppover etter lovpålagte påbud for store grupper av offentlige og private ansatte.

Motstanden er imidlertid stor – og enkelte velger heller å si opp enn å la seg vaksinere.

Nå rulles vaksinen – Pfizer i første omgang – ut for en ny stor gruppe: 28 millioner barn mellom fem og tolv år.

Samtidig har fallet i antall infeksjoner i USA nå stoppet på rundt 75.000 tilfeller daglig. Denne uken har også smitten begynt å øke.

PREMIER: Før barna får vaksinene kan de velge seg en premie.

Håper på 75 prosent

Tiltak mot pandemien i skolesystemet har også skapt splittelse og møtt mye motstand blant mange foreldre. Men ikke dette skoledistriktet i Phoenix.

– Vi har holdt på med dette i 18 måneder nå. Foreldrene har vært veldig støttende, sier Michael Robert, leder for Osborn skoledistrikt.

Han forteller at de også har drevet ukentlig massetesting hvor rundt 30 prosent av elevene har deltatt.

– Målet er at 75 prosent av barna vil la seg vaksinere, men realistisk tror jeg vi havner et sted mellom 30 og 50 prosent, sier han.

SKOLESJEF: Michael Robert er leder for Osborn skoledistrikt, som arrangerer den åpne vaksinestasjonen. Det kreves ingen forhåndsavtale for å møte opp.

Tre typer foreldre

Det er i så fall i tråd med en undersøkelse fra Kaiser Family Foundation.

Der sier rundt en tredjedel av foreldrene at de er «ivrige» etter å vaksinere barna sine, mens en tredjedel vil vente og se om den fungerer og den siste tredjedelen er helt avvisende.

Det store spørsmålet blir om det selv blant vaksinerte foreldre vil være skepsis og nøling til å la barna få covid-stikket – når man samtidig vet at barn i langt mindre grad enn voksne blir alvorlig syke.

Longoni er ikke bekymret for bivirkninger eller senvirkninger for ungene sine.

– Jeg ville ikke tatt noe selv, som ikke de kunne ta, sier han.

VONDT: Ilja Ursl (7) syntes det gjorde vondt og felte noen tårer da sprøyten ble satt inn.

– Ventet

– Jeg vet hva alternativet er, sier mamma Jen Ursl (47) etter at sønnen Ilia (7) har blitt vaksinert.

Ursl forteller at hun kjenner mange som nylig har blitt smittet selv om de er vaksinerte, og blitt alvorlig syke. I hennes omgangskrets er alle foreldre i full gang med å skaffe barna vaksineavtaler.

– Vi har ventet på få barna vaksinerte i lang tid. Vi prøver bare å beskytte oss best mulig, sier hun.

– Forstår du foreldre som selv er vaksinert men som likevel nøler når det kommer til egne barn?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal svare på det, svarer hun.

– Ingenting å tenke på, mener Ursl.

I Norge er aldersgrensen fortsatt tolv år. Folkehelseinstituttet skal vurdere om den skal senkes, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Han uttalte til NRK forrige uke at hvert enkelt land må gjøre sin egen vurdering for denne aldersgruppen i lys av den lokale situasjonen.