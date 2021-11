Dramatisk sluttspurt i Glasgow: Her er fem viktige punkter

1,5-gradersmålet

Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5 graders målet, sier Norges klimaminister Espen Barth Eide. Men Naturvernforbundet mener imidlertid resultatene fra klimatoppmøtet i Glasgow svekker Parisavtalens mål om å holde global oppvarming under 1,5 grader.