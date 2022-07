1 / 3 SEKS BEKREFTET DREPT: Highland Park i Illinois, etter masseskytningen mandag 4.juli. SEKS BEKREFTET DREPT: Highland Park i Illinois, etter masseskytningen mandag 4.juli. SEKS BEKREFTET DREPT: Highland Park i Illinois, etter masseskytningen mandag 4.juli. forrige neste fullskjerm SEKS BEKREFTET DREPT: Highland Park i Illinois, etter masseskytningen mandag 4.juli.

Skytingen i USA: − Panikk i hele byen

Den amerikanske nasjonaldagen 4. juli skulle feires med parade i Illinois, men det som skulle være en fest ble raskt til et mareritt. En 22 år gammel mann er pågrepet etter hendelsen.

Mandag 4. juli, skulle innbyggerne i Highland Park i Illinois, Chicago, samles til fest for å feire USAs nasjonaldag 4. juli. Men det som skulle bli en storslått festparade med korps, flåter og musikk, tok en brå vending for den lille forstadsbyen mandag ettermiddag.

I stedet ble seks personer skutt og drept, og et tyvetalls personer fraktet til sykehus.

Natt til tirsdag norsk tid ble en navngitt 22-åring pågrepet av politiet, etter det flere amerikanske medier beskriver som en kortere biljakt. Den unge mannen ble etterlyst av politiet kort tid før pågripelsen, som en «person av interesse».

Ifølge vitner skal gjerningsmannen ha befunnet seg på toppen av en bygning da han avfyrte skuddene mot paraden.

– På en dag hvor vi kom sammen for å feire vår frihet, sørger vi isteden over et tragisk tap av liv, sa byens ordfører Nancy Rotering under en pressekonferanse etter skytingen.

Miles Zaremski sier til CNN at han rundt klokken 17:20 norsk tid, hørte det han tror var mellom 20 og 30 skudd i to påfølgende skuddløsninger. Han skal ha sett flere blodige personer og beskrev situasjonen som kaotisk.

– Jeg så en bli skutt og drept

Zoe Pawelczak deltok i paraden sammen med sin far. Hun sier til CNN at deltagerne i paraden trodde skuddsalvene var fyrverkeri.

– Jeg tenkte at noe var galt. Jeg tok tak i faren min og begynte å løpe. Plutselig begynte alle bak oss å løpe. Jeg så tilbake, antagelig seks meter fra meg. Jeg så en bli skutt og drept, sier hun.

Pawelczak og faren gjemte seg bak en søppelcontainer i en times tid, før politiet flyttet dem til en sportsbutikk og omsider viste vei tilbake til bilen deres, forteller hun..

– Det så ut som en krigssone, og det var virkelig motbydelig.

Satt sønnen i en søppelcontainer

Eric Trotter forteller til Chicago Sun-Times at i kaoset løp han og hans partner i forskjellige retninger. Han sammen med sin fem år gamle sønn, mens partneren løp med den seks år gamle datteren.

– Jeg tok tak i sønnen min og prøvde å bryte meg inn i en bygning, men jeg klarte det ikke.

– Skytingen stoppet, jeg tipper han ladet, så jeg fortsatte inn i et smug. Jeg satt sønnen min i en søppelcontainer, slik han kunne være trygg.

Videre løp Trotter for å prøve å finne tilbake til resten av familien. Dem fant han inne på en McDonalds-restaurant i nærheten, forteller han til avisen.

– Det er panikk i hele byen

Adrienne Drell sier til Chicago Sun-Times at hun satt på fortauskanten og så på paraden, da hun så medlemmer av Highland Park High School musikkorps begynne å løpe.

En mann skal løftet henne opp fra fortauskanten og oppfordret henne til å «komme seg bort».

– Det er panikk i hele byen. Alle er bare lamslåtte, sier Drell.

Et annet vitne skal ha fortalt journalister at hun så flere personer som var hardt skadet, skriver BBC.