SLÅTT INN: Naboer skvatt til da politiet tok seg inn i en leilighet knyttet til siktede. Politiet fjernet døren og erstattet den med en midlertidig.

Politiet aksjonerte etter masseskytingen i København: − Hørte et kjempebrak

KØBENHAVN (VG) Søndag ettermiddag kom politiet på døren med maskinpistoler og hjelmer, forteller beboere på en adresse der den siktede etter skytingen i København skal ha tilknytning.

– Vi sitter og ser en film i stuen da vi plutselig hører et brak. Jeg går ut fra at døren blir sprengt åpen, forteller Jonas Nordsted (22).

– Vi tenker «hvem er det?». Det ligger fortsatt glasskår her.

Nordsted ser politibetjenter på den ene siden av bygget, spesialstyrker på den andre siden og en i militæruniform med hund

– Vi kunne ikke unngå å tenke at det hadde noe med skytingen på kjøpesenteret å gjøre.

Moren og søsteren hans var på Field’s en halvtime før skytingen startet. De hadde vurdert å gå på kafé på senteret, men dro hjem i stedet, forteller han.

I BAKGÅRDEN: Jonas Nordsted (22) forteller om dramatikken da politiet aksjonerte mot leiligheten tilknyttet siktede, som ligger et snaut kvarters kjøring fra Field’s kjøpesenter.

Tre personer ble drept i skytingen – to 17-åringer og en 47 år gammel mann. Fire andre fikk skuddskader. For en av dem var tilstanden mandag morgen fortsatt kritisk.

En dansk 22-åring ble mandag siktet for tre drap og syv drapsforsøk. Det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Mandag ettermiddag er en knust rute det eneste tegnet på at noe har skjedd i den rødbrune mursteinsblokken der siktede ifølge VGs opplysninger har tilknytning.

Søndag kveld fikk beboerne seg et sjokk da væpnet politi slo inn døren – ifølge vitnebeskrivelser allerede i 18-tiden – bare en snau halvtime etter første melding om skytingen på Field’s, som ligger om lag fem kilometer unna.

KNUSTE: Da politiet aksjonerte mot leiligheten, regnet det glasskår ned på verandaen til en av naboene VG snakket med. Et vindu i oppgangen skal ha blitt smadret av lufttrykket, ifølge naboer.

Naboer forteller at vinduet i oppgangen skal ha knust etter at politiet slo inn døren. Ingen av dem kjente siktede eller kan huske å ha sett 22-åringen.

Blokken ligger i et gammelt industriområde og beskrives som et familievennlig og forholdsvis fint strøk. En rosa trehjulssykkel ligger slengt på siden av bakgården.

Politiet skal ifølge nabo Jonas Nordsted ha vært på adressen i flere timer. Klokken 01.30 natt til mandag bar de ut det som ligner et skap fra bygget, viser et bilde VG har fått.

BAR UT SKAP: Politiet holdt på utenfor adressen tilknyttet siktede til sent på natten etter skytingen på Field’s kjøpesenter søndag.

I flere videoer publisert på en Youtube-konto som tilsynelatende tilhører siktede, poserer han med både en rifle og en pistol. I bakgrunnen på en av videoene kan man tydelig se et stort lysegrått skap med sikkerhetslås, som ligner en stor safe eller våpenskap.

Dansk Radio Nyheter beskriver skapet som et våpenskap, og sier de har fått bekreftet av flere kilder at siktede skal ha oppbevart våpnene hjemme.

VG har snakket med København-politiet og spurt om beslag av våpenskap og eventuell våpen på adressen, men de ønsker ikke å kommentere funn som er gjort under politiets ransakelser.

Ifølge naboer har ikke siktede bodd på stedet i mer enn mellom et halvt og ett år.

Mandag ettermiddag kan man gjennom den knuste ruten skimte barn som leker på lekeplassen. Politiet er igjen ved stedet for å hente inn videoer.

Samme dag var siktede i et fengslingsmøte, der det ble besluttet at han skal varetektsfengsles i 24 dager på lukket psykiatrisk avdeling. Det blir også begjært en undersøkelse av hans psykiske tilstand.

Videoer fra kjøpesenteret viser hvordan siktede går rundt med våpen og roper «den er ikke ekte»:

– Trodde jeg skulle dø

Luiza (21) flyttet inn i første etasje i samme boligblokk for en måned siden.

Hun jobbet sent kvelden før, og forteller at hun våknet av smellet som knuste et vindu i blokken.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Vi visste ikke om det var politiet eller noen andre, sier hun.

Da hun så politiet, ble hun lettet.

– Det var ganske sjokkerende.

Hun har heller aldri sett siktede.

– Jeg så bildene på nettet og tenkte «oi, bodde han her?», forteller hun.

– Alltid vært trygt

Bare en time før politiet kom på naboens dør søndag kveld, lekte småbarna til Peder Metz’ (56) i et badebasseng ute på verandaen. Senere regnet det glasskår akkurat der hvor barna hans nettopp hadde lekt, forteller han.

– Jeg hørte bare et kjempebrak, sier han til VG mandag ettermiddag.

– Vi så først politiet, men vi visste jo ikke at de skulle sprenge.

56-åringen forteller at han så fem til syv politifolk med maskinpistol og hjelmer.

FAMILIEFAR: Peder Metz (56) og barna hans fikk seg en støkk da politiet brøt opp døren på adressen tilknyttet mannen som er siktet for skytingen på kjøpesenteret Field’s søndag.

Barna på tre og fem ble skremt av smellet da de brøt opp døren til naboen, forteller han.

– Man fikk et lite sjokk, sier han.

Metz, som har bodd i blokken i underkant av tre år, sier han heller ikke kjente siktede. Han kan heller ikke huske å ha sett 22-åringen, til tross for at han trives i stolen ute på verandaen – der han har god utsikt til utgangsdøren til oppgangen til den aktuelle leiligheten.

– Det har alltid vært trygt her, sier Metz.

Psykisk syk

Frem til i fjor bodde 22-åringen ifølge VGs opplysninger på en annen adresse en kort kjøretur fra kjøpesenteret, i en rolig gate med små eneboliger og nyslåtte plener.

VG møter et par som sier de har vært naboer med den siktede og hans familie i 16 år. De forteller at hekkene som skiller de to husene har vokst seg høyere med årene ettersom barna ble eldre og problemene vokste seg større.

Familien til siktede har ifølge naboene vært åpne om at sønnen har psykiske problemer.

– I går ville jeg bare at de skulle bure ham inne og kaste nøkkelen. Men da jeg hørte at det var ham, ville jeg bare at han skulle få hjelp, forteller den ene naboen.