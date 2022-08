PÅGREPET: 24 år gamle Hadi Matar er mistenkt for angrepet på Rushdie. Han skal ha handlet alene.

Rushdie koblet fra respirator: − Prater og vitser

Målrettet, uprovosert og planlagt, mener den lokale statsadvokaten om angrepet på Salman Rushdie fredag. Den mistenkte gjerningsmannen erkjenner ikke straffskyld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nyhetsbyrået AP melder natt til søndag at forfatter Salman Rushdie er koblet fra respirator, og at han nå kan prate igjen. Det bekrefter hans agent Andrew Wiley i en uttalelse.

– Han er ute av respirator, og prater og vitser, sier Wiley i 02.00-tiden natt til søndag.

Sky News melder sent lørdag kveld at Rushdie ble stukket «rundt 12 ganger», ifølge en uttalelse fra statsadvokat Jason Schmidts.

Ifølge statsadvokaten ble Rushdie stukket i overkroppen, halsen og ansiktet. Et av stikkene skal ha stukket hull på øyet hans, mens et annet traff leveren hans.

Natt til fredag sa forfatterens personlige agent at forfatteren lå på respirator, og ikke kunne prate. Han risikerer å miste det skadde øyet, og nerver i armen hans skal også ha blitt skåret over.

Schmidt beskriver overfor AP angrepet på forfatteren i Chautauqua vest i New York som planlagt på forhånd.

– Dette var et målrettet, uprovosert og planlagt angrep på herr Rushdie, sier Schmidt.

Lørdag ettermiddag norsk tid ble det kjent at 24 år gamle Hadi Matar er siktet for drapsforsøk på Salman Rushdie. Det ble deretter kjent at Matar, som er mistenkt for angrepet, ikke erkjenner straffskyld.

Salman Rushdie ble angrepet da han fredag skulle forelese ved utdanningssenteret Chautauqua Institution i New York.

KNIVSTUKKET: Forfatter Salman Rushdie.

Forfatteren har i flere tiår levd med en såkalt fatwa-dom mot seg, da Irans ayatolla Ruhollah i 1989 krevde ham henrettet for den kontroversiell boken Sataniske vers.

Det er så langt ikke bekreftet av myndighetene om fatwaen er ansett som motivet bak handlingen.

