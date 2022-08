PÅ STEDET: Brannmannskaper står ved et av ofrene ved åstedet i Cetinje, rundt tre mil vest for Podgorica i Montenegro fredag.

Masseskyting i Montenegro: Mor og to barn blant de 11 drepte

En mann skjøt og drepte minst ti personer i byen Cetinje i Montenegro fredag før han selv ble drept i en skuddveksling. To av dem var barn.

NTB

Filippa Vale Frogner

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Da vi ankom åstedet så vi ni døde kropper, inkludert to barn. Ytterligere to døde på vei til sykehuset, sa statsadvokat Andrijana Nastic til den statlige TV-kanalen Vijesti, gjengitt av New York Times.

Nastic sa videre at den 34 år gamle gjerningsmannen såret seks andre mennesker, blant dem en politimann da han åpnet ild i gatene i småbyen Cetinje fredag.

Gjerningsmannen skal først ha skutt mot moren og hennes to barn, som var leietakere og bodde på eiendommen hans, ifølge Zoran Brdanin, politisjef i Montenegro, skriver New York Times.

Skytingen fant sted i Medovina-nabolaget i Cetinje. Byen med rundt 15.000 innbyggere ligger 36 kilometer vest for det lille balkanlandets hovedstad Podgorica.

Fire av de sårede er brakt til sykehus i Cetinje, mens to andre er sendt til et sykehus i Podgorica med alvorlige skader, ifølge den statlige TV-kanalen RTCG.

PÅ JOBB: En etterforsker fra politiet bærer bevismateriale nær åstedet.

Gjerningsmannen skal ha skutt tilfeldige forbipasserende i gaten, før han selv ble skutt.

Det er uklart hvem som fyrte av skuddet mot gjerningsmannen. Lokale medier og politikilder har tidligere meldt at det var politiet som drepte gjerningsmannen.

– Gjerningsmannen ble drept av en sivil, sa statsadvokat Nastic senere, ifølge New York Times.

«Tragedie uten sidestykke»

Politisjef Brdanin sier at det er uklart hva som har «fremprovosert» angrepet.

Tre av dem som er sendt til sykehus skal ha livstruende skader.

– Dette er svært alvorlige skader og foreløpig kan vi ikke konstatere hva resultatet vil bli, sier vakhavende kirurg Perica Maras ved Montenegros kliniske senter til TV-Vijesti, skriver New York Times.

AFP siterer politikilder som sier at angrepet skjedde etter en familiedisputt, men de oppgir ingen ytterligere detaljer. Montenegrinsk politi har foreløpig ikke kommet med noen offisiell uttalelse om angrepet, men åstedet er sperret av.

Montenegros statsminister Dritan Abazovic skriver på sin Telegram-kanal at det har vært «en tragedie uten sidestykke» i Cetinje. Han oppfordrer nasjonen til å sende sine «tanker til de uskyldige ofrenes familier, deres slektninger, venner og alle innbyggerne i Cetinje».