DEMONSTRASJON: Store grupper bankkunder møtte opp i Hamra-nabolaget i Beirut, da en gisselsituasjon brøt ut på en bank. Mange erklærte sin støtte til gisseltageren.

Folkemengde samlet seg rundt gissel-banken: − Gi ham pengene

Bevæpnet tok han seg torsdag inn i en bank, og truet med å sette fyr på seg selv. Av folkemengder utenfor er Bassam al-Sheikh Hussein (42) blitt hyllet under gisseldramaet i Beirut.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Gi ham pengene hans, skal folkemengden ha ropt, ifølge The Washington Post. Etter hvert som gisseldramaet utfoldet seg inne i banken i Hamra-nabolaget midt i Beirut, flokket stadig flere til utenfor lokalet.

Den dype og stadig forverrede økonomiske krisen Libanon har stått i de siste årene, har over lengre tid ført til frustrasjon og store demonstrasjoner.

Landet har vært preget av strømmangel, dramatisk vekst i fattigdom, ekstrem inflasjon og politiske kriser.

PÅGREPET: Bassam al-Sheikh Hussein overga seg til politiet, etter å ha holdt flere bankansatte som gisler i mange timer torsdag.

Da Bassam al-Sheikh Hussein torsdag stormet banken, sa han at han ville ta ut cirka 20.000 kroner for å betale for sin fars legeutgifter. Han hevder han har en sum tilsvarende rundt to millioner norske kroner stående i banken.

Gisselsituasjonen varte i nesten syv timer, før al-Sheikh Hussein gikk med på et tilbud om å få ta ut deler av beløpet. Da hadde han avfyrt flere skudd, og holdt flere bankansatte som gisler. Ingen ble skadet.

– Gjorde hva han var nødt til

Al-sheikh Husseins krav har tilsynelatende truffet en nerve blant enkelte i Beirut:

– Hver eneste en av oss har blitt robbet fra ulike hold. Fra banker, og fra myndighetene, sier kunstner Sandy Chamoun (35) til Washington Post. Hun var en av dem som hadde møtt opp utenfor banken da gisseldramaet utspilte seg.

– Jeg tenkte at vi burde stå utenfor, for å støtte ham. Så han ikke gir opp, så han ikke føler seg alene eller beleiret, forklarer hun til den amerikanske avisen.

DEMONSTRANT: En mann roper i frustrasjon utenfor banken hvor gisselsituasjonen fant sted torsdag.

Flere andre medier beskriver lignende uttalelser fra andre på stedet.

– Han er ikke engang en ekte raner. Han spør bare om det som er hans, mener Ghassan Moula, som har snakket med britiske The Guardian.

– Han ønsker å leve, han ønsker å betale strømmen sin, brødfø sine barn og forsørge sin far på sykehus, sier sjef for Libanons Spareforening, Hassan Mugnieh, til nyhetsbyrået Reuters på stedet.

MISFORNØYD: En kvinne viser sin misnøye mot libanesiske banker. I bakgrunn står sikkerhetspolitiet.

– Han gjorde hva han var nødt til, sier al-Sheikh Husseins kone til al-Jazeera.

Både hun og mannens bror var blant de som hadde møtt opp.

– Min bror er ingen skurk. Han er en anstendig mann. Han henter det han har fra egen lomme for å gi til andre, sier broren, Atef al-Sheikh Hussein til Associated Press.

Slik var gisseldramaet

Hussein skjøt varselskudd inne i banklokalet i det travle Hamra-distriktet i Beirut, og var utstyrt med en kanne bensin. Ifølge sikkerhetskilder holdt han syv eller åtte ansatte som gisler.

Ifølge libanesiske medier har mannen rundt 200.000 dollar på konto i banken, men Libanon står midt oppe i en bunnløs økonomisk krise, og landets banker har siden 2019 innført strenge begrensninger på uttak av utenlandsk valuta.

En kunde som flyktet ut av bygningen, fortalte til lokale medier at mannen krevde å få ut 2000 dollar for å kunne betale medisin til faren, som ligger på sykehus.

POLITI: Det har blitt avfyrt skudd i det pågående gisseldramaet i en bank i Beirut.

Reuters meldte at noen kunder som var i banken klarte å flykte før mannen stengte dørene. Kilden nyhetsbyrået har snakket med kunne ikke si hvor mange kunder og ansatte det var i banken.

Et vitne skal ha sett en mann med skjegg i svart skjorte like ved bankens inngangsparti. Han skal ha snakket med flere menn som var kledd i sivil.

– La dem gi meg tilbake pengene mine! skal vitnet ha overhørt.