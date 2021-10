DÅRLIG PSYKISK HELSE: Mer enn hver tiende soldat som har tjenestegjort i Afghanistan, sliter med psykiske lidelser i etterkant. Her takkes noen av soldatene av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for innsatsen.

Afghanistanundersøkelsen: Hver tiende soldat sliter psykisk

Over 10 prosent av soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan, rapporterer om psykiske plager i ettertid.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Nesten like mange oppgir at de har lav eller svært lav livskvalitet. Det går fram av den store Afghanistanundersøkelsen som ble lagt fram tirsdag.

Undersøkelsen baserer seg på et spørreskjema som er sendt til 9.192 personer. 6.220 personer har svart.

Det store flertallet, 79 prosent, oppgir at de har høy eller svært høy livskvalitet etter tjenestegjøringen i Afghanistan.

Samtidig oppgir 10,4 prosent at de har minst én psykisk helseplage. Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn. 2,9 prosent rapporterer om posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Ikke overraskende viser undersøkelsen at det er nær sammenheng mellom alvorlige hendelser og helseplager. Risikoen for å utvikle både psykiske og kroppslige lidelser som hodepine og mageproblemer øker markant dersom man har vært eksponert for alvorlige hendelser i tjenesteperioden.

Nesten én av tre, 29,5 prosent, av soldatene oppgir at de har hatt høy eksponering for alvorlige hendelser.

Risikoen for å utvikle en psykisk lidelse er også 82 prosent høyere blant dem som har sluttet i Forsvaret.

Blant veteranene er det flere som forteller om psykiske helseplager nå enn før: I 2012 oppga 7,6 prosent å ha slike plager, mot 9,8 prosent i 2020.

Det er Forsvarets sanitet sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som står bak Afghanistanundersøkelsen.