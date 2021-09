FALT I DØDEN: Seksårige Wongel Estifanos fra Colorado Springs.

Setebelte ikke festet - seksåring døde i fornøyelsespark

Etterforskningen har avslørt store sikkerhetsbrudd etter at seksårige Wongel Estifanos falt i døden på en attraksjon i Glenwood Caverns Adventure Park.

Estifanos døde etter å ha prøvd attraksjonen The Haunted Mine Drop, hvor deltakerne slippes i fritt fall ned 30 meter inne i fjellet Iron Mountain mens de sitter i en vogn.

Ulykken skjedde tidligere i måneden, og nå er etterforskningen for å finne ut hva som skjedde ferdig. Den avslører store sikkerhetsbrudd. Ifølge ABC var jenta aldri fastspent med sikkerhetsbelte, og to medarbeidere unngikk å få det med seg selv etter at det ble advart om et problem med sikkerhetsbelte på en monitor. Dermed ble attraksjonen satt i gang, fritt fall i bekmørket inne i fjellet.

Etterforskere fra Colorado Division of Oil and Public Safety har gjennomgått videomateriale og rutiner. De fant ut at jenta satt på en plass som tidligere hadde vært ledig hvor begge setebeltene var festet. Hun hadde satt seg over de festede setebeltene, og holdt kun en løs ende over fanget.

HER SKJEDDE ULYKKEN: En attraksjon hvor deltakerne slippes og faller 30 meter mens de sitter fastspent i en vogn. Foto: Chelsea Self / Glenwood Springs Post Independent

Operatøren merket dermed ikke at hennes belte ikke var korrekt plassert og festet over fanget. At det var en feil med et av setebeltene på Wongels rad ble fanget opp på et kontrollpanel.

Det indikerte at setebeltet ikke var løst ut korrekt etter forrige tur, ifølge rapporten. Operatøren hadde flere ganger gått tilbake og sjekket setebeltet og festet det, men trodde ikke på feilmeldingen fordi de var sikre på at setebeltet var «restartet» fra forrige tur.

Mangelfull opplæring

En annen operatør løste ut alle setebeltene manuelt for å rette feilen i kontrollsystemet uten at passasjerene gikk ut av vognen.

Seksåringen var ikke festet som hun skulle og falt dermed ut av setet og ned til bunnen. Rapporten retter også kritikk mot operatørenes mangelfulle opplæring og produsentens brukermanual.

Attraksjonen er nå stengt, og videre planer er ikke bestemt.

Parkens grunnlegger Steve Beckley uttalte at sikkerheten er stedets førsteprioritet. Han sier også at attraksjonen har kjørt ti millioner turer siden den åpnet for 15 år siden. Han sier de samarbeider med myndighetene.

– Mer enn noe annet vil vi at Estifanos’ familie skal vite hvor utrolig lei oss vi er og hvor engasjerte vi er for å forsikre alle om at dette aldri skal skje igjen.

Jentas familie planlegger å saksøke fornøyelsesparken ifølge deres advokat Dan Caplis. De har i en uttalelse ifølge CBS skrevet at fornøyelsesparken er 100 prosent ansvarlig for at alle fester setebeltet på hver runde.

De refererer til ulykkesrapporten hvor det står at «det ikke kan forventes at passasjerene skal vite hvordan sikkerhetsforanstaltningene for attraksjonen virker».

Familien ønsker også at flere som har opplevd problemer med attraksjonen står fram. De refererer til en e-post fra en kunde, som er nevnt i rapporten.

Denne meldte i 2019 fra om at operatøren ikke hadde festet setebeltet før attraksjonen startet. Selv etter at kunden korrekt påpekte at denne ikke hadde fått festet setebeltet, så insisterte operatøren på at vedkommende var trygg.