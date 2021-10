PÅ TV: En mann ser på TV-sendingen om rakettoppskytingen tirsdag. Den viser gamle bilder av en annen oppskyting.

Nord-Korea har avfyrt ballistisk missil

Nord-Korea har avfyrt en rakett fra sin østlige kystlinje mot Japanhavet. Den kan ha blitt avfyrt fra en ubåt.

Av Øystein David Johansen og NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge sørkoreanske militæret var det en ballistisk missil som ble avfyrt, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Japans statsminister Fumio Kishida sier Nord-Korea har avfyrt to missiler, skriver nyhetsbyrået Kyodo News. Ingen skal ha blitt skadet.

Missilen ble avfyrt fra Sinpo ifølge Sør-Koreas Joint Chiefs of Staff, JPS. Det er her Nord-Korea har sitt utstyr for å teste ballistiske missiler fra ubåter.

Sørkoreanske myndigheter vil ifølge Yonhap holde et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter hendelsen.

Rakettavfyringen kommer like før det skal avholdes et toppmøte om Nord-Korea mellom USA og Sør-Korea, skriver Al-Jazeera.

Flere hundre representanter for internasjonale virksomheter og væpnede styrker er også samlet i den sørkoreanske hovedstaden for landets største forsvarsutstilling noensinne.

Det er ventet at Sør-Koreas president vil samle det nasjonale sikkerhetsrådet for å diskutere oppskytningen senere tirsdag.

Atomforhandlingene mellom USA og Nord-Korea har stått i stampe i mer enn to år. Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sagt han vil styrke atomprogrammet og det har kommet meldinger om stor aktivitet den siste måneden.

President Joe Bidens spesialutsending til Korea, Sung Kim, skal holde samtaler med allierte i Seoul de kommende dagene, med mål om å få i gang forhandlingene med Nord-Korea igjen.