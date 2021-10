forrige









I SORG: Folk i Hutchins' minnestund markerer hennes tragiske bortgang med tente lys og et minutts stillhet.

Hun ble drept av Baldwins skudd: Minnes av flere hundre

ALBUQUERQUE / OSLO (VG) Med tente lys og ett minutts stillhet minnes flere hundre fremmøtte filmfotografen Halyna Hutchins (42) natt til søndag norsk tid.

Hutchins mistet torsdag livet under innspillingen av westernfilmen «Rust». Hun ble skutt av filmstjernen Alec Baldwin, som trodde våpenet ikke var ladet.

– Halyna inspirerte oss alle med sin lidenskap. Ettermælet hennes er for meningsfullt til at det lar seg sammenfatte i ord, skriver hennes mann, Matt Hutchins, i minneord som blir lest opp av leder for Det internasjonale filmfotograflauget, John Lindley under minnestunden.

Mannen hennes fikk ikke møtt opp selv, forklarer han til hundrevis av fremmøtte.

– Jeg har et klart bilde av at hun var en mor, kone og en dyktig filmfotograf. Hun var elsket, talentfull, respektert og kjærlig. Og hun var også lidenskapelig opptatt av arbeidet sitt, sier Lindley.

– Kunne vært meg

En ulykke som dette er dramatisk i en bransje hvor alle kjenner alle, sier kostymedesigner Amy Violette til VG. Hun har selv jobbet på flere produksjoner ved Bonanza Creek Ranch, hvor Hutchins mistet livet.

– Jeg kom hit i dag for å gi støtte til venner som kjente henne. Dette kunne vært hvem som helst av oss. Det kunne vært meg, sier Violette til VG. Vennene hennes har reagert med sjokk og vantro på dødsfallet, forteller hun.

– Det er et unødig dødsfall.

– TRAGISK: Amy Violette, som både er kostymearbeider og prest, var en av mange som natt til søndag norsk tid møtte opp for å minnes avdøde Halyna Hutchins i Albuquerque.

De siste tre prosjektene hun har jobbet på, har vært western-filmer, sier hun.

– Da har man våpen på settet. Det kunne vært hvem som helst som ble drept. Dette er så tragisk, og så uheldig, fortsetter hun.

Ifølge LA Times har fagorganiserte, anonymiserte kilder som skal ha vært en del av filmteamet som jobbet med filmen «Rust» sagt at konflikter har ulmet de siste dagene, grunnet dårlige arbeidsforhold.

Dette skal blant annet ha dreid seg om lange arbeidsdager, klager omkring lønn og dårlig sikkerhet på settet – blant annet rundt våpnene.

– Dette er en vekker. Vi trenger flere tiltak, flere protokoller og regler om hvor mange som skal sjekke våpen. Jeg håper dette aldri skjer igjen, sier Violette.

Mottok ladet våpen

Skuespiller Alec Baldwin skal ha mottatt rekvisittvåpenet fra en regiassistent på filmsettet, ifølge rettsdokumenter som beskriver hendelsesforløpet.

Assistenten skal ha ropt at våpenet var uladet – en såkalt «cold gun» – da han ga det til skuespilleren. Assistenten skal ifølge dokumentene ikke ha visst selv at våpenet var ladet med skarp ammunisjon.

Da Baldwin fyrte av, tok skuddet livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen. I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

I dokumentene opplyses det ifølge BBC også at et antrekk Baldwin hadde på seg under ulykken sammen med våpenet er beslaglagt som bevis.

Ammunisjon og andre rekvisittvåpen har også blitt beslaglagt.