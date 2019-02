KREVER STATSMINISTERENS AVGANG: Demonstranter vifter med albanske flagg under en demonstrasjon i Tirana lørdag. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av. Foto: Hektor Pustina / AP / NTB scanpix

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Albania

Politi og demonstranter støtte sammen utenfor nasjonalforsamlingen i Tirana lørdag. Vannkanoner og tåregass ble tatt i bruk for å spre demonstrantene.

Flere tusen av opposisjonens støttespillere krevde statsminister Edi Ramas avgang. Ramas sosialistiske regjering har hatt makten i Albania siden 2013, og motstanderne beskylder ham for korrupsjon.

To politifolk ble brakt til sykehus etter sammenstøtene, og fire demonstranter ble behandlet for pusteproblemer. Demonstrantene forsøkte gjentatte ganger å ta seg gjennom politiets linjer.

Flere vinduer ble knust, og demonstranter kastet røykgranater og steiner mot nasjonalforsamlingens bygning.

Demonstrantenes hovedparole hadde teksten «dette er slutten for tyvene», mens et annet banner viste fjeset til Rama redigert slik at han lignet Venezuelas hardt pressede president Nicolás Maduro.

Demonstrasjonen ble organisert av sentrum-høyre-partiet Demokratene.

– Den 16. februar blir Ramas siste dag ved makten. Dette regimet må styrtes for enhver pris, sa partiets leder Lulzim Basha under et møte onsdag. Lørdagens demonstrasjon i hovedstaden er det siste i en rekke partiet har organisert.

Albanias innenriksminister Sander Lleshaj ber landets politiske ledere om å ta avstand fra voldshandlinger.

SAMMENSTØT: Det kom til sammenstøt mellom politi og demonstranter i Albanias hovedstad lørdag, og politiet tok i bruk vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene. Foto: Hektor Pustina / AP / NTB scanpix