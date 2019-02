Norsk kvinne hardt skadet på Gran Canaria

En norsk kvinne i 50-årene ble mandag hentet med helikopter fra et turområde i Mogán etter at hun hadde falt mens hun var på tur.

Ifølge spanske medier skjedde ulykken like før klokken 15.00 lokal tid.

Lokale nødetater i Puerto Rico ble kontaktet, og tok seg opp til stedet der kvinnen lå skadet.

Vel fremme ble det konstatert at bruddskadene var så alvorlige at hun ikke kunne flyttes av mannskapene som hadde rykket ut. Det ble derfor rekvirert et helikopter som heiste henne opp, og fraktet henne videre til et lokalt sykehus.

Tidligere på dagen skjedde det en lignende ulykke i det samme området med en annen turist. Mannen, som var i 70-årene, omkom. Ulykkene hadde ingenting med hverandre å gjøre.