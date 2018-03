STRENGERE VÅPENLOV: Elever ved General McLane High School i Pennsylvania under onsdagens protest og minnemarkering. Foto: NTB scanpix

Tusenvis av amerikanske elever forlot klasserommene for å minnes Florida-ofre

NTB

Publisert: 14.03.18 19:32

Amerikanske elever forlot onsdag klasserommene sine for å markere at det er en måned siden skolemassakren i Florida, og for å kreve strengere våpenkontroll.

Protesten begynte i den østlige delen av USA klokken 10 lokal tid og varte i nøyaktig 17 minutter. Etter hvert som klokken ble 10 i de andre tidssonene i USA, fulgte skoler lenger vest i landet etter.

De 17 minuttene var et symbol på de 17 livene som gikk tapt under masseskytingen på en ungdomsskole i Parkland 14. februar. Gjerningsmannen var en 19 år gammel tidligere elev, som nå risikerer dødsstraff.

Ved enkelte skoler deltok også lærere og elever i den symbolske markeringen.

Masseskytingen i Parkland har gitt opphav til en stor ungdomsbevegelse som forsøker å minske innflytelsen til den mektige amerikanske våpenlobbyen ved å påvirke politikere til å vedta strengere våpenlover.

Bevegelsen har også varslet en stor protestmarsj i Washington 24. mars.

Onsdagens markering hadde stor oppslutning i Washington, der flere hundre elever samlet seg foran Det hvite hus for å kreve en endring.

De marsjerte deretter til Kongressen, hvor flere demokrater forlot kontorene sine i solidaritet med elevene.