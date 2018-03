Den russiske eksspionen Sergei Skripal ble skadet etter å ha blitt eksponert for et uidentifisert stoff. Vladimir Putin skal ha ønsket å ta livet av Skripal. Foto: Reuters

Putin truet russiske dobbeltagenter

Publisert: 07.03.18 09:06 Oppdatert: 07.03.18 09:18

2018-03-07

Den mulige forgiftningen av den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal settes i sammenheng med trusler fra Russlands president Vladimir Putin. Nå spekuleres det om russisk etterretning kan stå bak.

Skripal (66) og datteren Julia ble søndag funnet kritisk skadet etter at de ble eksponert for et «uidentifisert stoff». De ble funnet utenfor et kjøpesenter i Salisbury, og kjemper fortsatt for livet.

Ifølge kilder hos The Times blir angrepet etterforsket som et drapsforsøk med tilknytning til russisk etterretning.

Ifølge Telegraph skal Vladimir Putin ha kommet med trusler i retning Skripal og andre agenter i 2010. Han skal blant annet ha forsikret at forrædere mot Russland vil dø. «Disse menneskene forrådte sine venner. De vil kveles av de 30 sølvmyntene de har fått», skal presidenten ha uttalt i et intervju, med henvisning til russiske dobbeltagenter.

Truslene skal ha kommet etter at Skripal ble utlevert til Storbritannia i en spionutveksling i 2010. Han ble dømt for spionasje og utlevering av russiske agenter til britisk etterretning i 2006.

Undersøker flere dødsfall

Britisk politi og etterretning undersøker nå hvorfor Skripal ble angrepet, syv år etter at han først ble utlevert. Sikkerhetskomiteen i det britiske underhuset skal også ha bedt om gjenåpning av etterforskningen av 14 tidligere dødsfall som kan knyttes til Russland.

Ifølge The Times ’ kilder knyttes også dødsfallene til Skripals kone og sønn i henholdsvis 2012 og 2017 til etterforskningen.

Det inkluderer den russiske informanten Alexander Perepilichnyy, som døde under en joggetur i 2012. Dødsfallet har siden blitt karakterisert som «mystisk».

Etterforskningen av angrepet på Skripal er nå overtatt av kontraterrorpoliti. Britiske medier trekker paralleller til forgiftningen av den russiske agenten Aleksandr Litvinenko i 2006. Litvinenko døde på sykehus tre uker senere.