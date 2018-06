BAKKEANGREP: Den jemenittiske regjeringshæren ved hjelp av sudanske soldater har inntatt havnebyen Hodeidah ved Rødehavet. Bildet er tatt 12. juni. Foto: NAJEEB ALMAHBOOBI / EPA

Livsviktig havn under angrep: FN frykter katastrofe

ADEN (VG) Regjeringsstyrkene i Jemen har innledet en offensiv mot havnebyen Hodeidah, i det som vil bli det største slaget hittil i den tre år lange krigen.

Onsdag morgen innledet de Saudi-støttede regjeringsstyrkene militæroperasjonen «Den gylne seier» mot den strategiske havnebyen Hodeidah ved Rødehavet. Kolonner med biler er på vei mot byen, med støtte fra koalisjonens kampfly og krigsskip, melder Reuters .

Krigen i Jemen Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy, med om lag 29 millioner innbyggere.

I september 2014 tok Houthi-bevegelsen, en lokal sjiamuslimsk opprørsgruppe, kontroll over hovedstaden Sana’a og det brøt ut borgerkrig.

I mars 2015 utviklet det seg til en stedfortrederkrig, da en regional koalisjon med sunnimuslimske stater ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot den Iran-vennlige Houthi-militsen .

Over 10.000 mennesker er blitt drept og over 50.000 såret i krigen siden 2015. Sivile utgjør flertallet av ofrene.

Inntil desember solgte Norge våpen og ammunisjon til Emiratene . Norge selger fortsatt forsvarsmateriell til koalisjonen. VG har dokumentert at norsk militærmateriell er blitt brukt i Jemen .

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

FN omtaler krigen i Jemen som «verdens verste humanitære krise» der over åtte millioner mennesker lever på randen av hungersnød. Kilder: NTB, AFP, FN, WHO, Store Norske Leksikon, VG

Angrepet er blitt forsøkt avverget på mange nivåer. FN har drevet intense forhandlinger med Houthi-opprørerne, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater for å unngå en storstilt militær konfrontasjon. Jemens regjeringen opplyser at den «har forsøkt fredelige og politiske midler», men altså endte med et militærangrep.

Livsnerven inn til Jemen

Hodeidah regnes som selve livsnerven inn til det krigsherjede og lutfattige landet. Inntil 80 prosent av alle forsyninger og nødhjelp til Jemen har pleid å komme sjøveien hit. Uten mat, bensin og medisiner står befolkningen, som allerede lever på randen til hungersnød, i fare for nye utbrudd av eksempelvis kolera .

– Vi er veldig bekymret for at hele havnen vil bli bombet og ødelagt. Det vil få enorme konsekvenser for folket, sier Suze van Meegen i Flyktninghjelpen, som er basert i Sana’a.

FN anslår at det bor 600.000 mennesker i Hodeidah-området, og at kampene i verste fall kan komme til å koste 250.000 menneskeliv.

– Et angrep mot Hodeidah vil ha katastrofale konsekvenser, har FNs Jemen-utsending Martin Griffith tidligere uttalt.

Saudi-Arabia hevder at Iran forsyner Houthi-opprørerne med store mengder våpen via Hodeidah-havnen. Iranske myndigheter har avvist anklagene.

Slik rammer Saudi-Arabias blokade

Kollapser havneområdet Hodeidah, står Jemen tilbake med svært få muligheter til å få varer og nødhjelp inn i landet. Å reise ut av landet er dessuten er umulighet for de fleste.

Før reiste 7000 pasienter ut av Jemen hvert år for å få nødvendig helsehjelp, ifølge Flyktninghjelpen. Men etter at den lokale Houthi-militsen kuppet hovedstaden Sana’a i nord og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia erklærte krig i 2015, ble luftrommet stengt og sjøveien blokkert .

– Vår største bekymringen er at jemenitter ikke får reise utenlands for medisinsk hjelp, eller for familiegjenforening og utdanning. Jemenitter er mer eller mindre fanget i sitt eget land, sier van Meegen i Flyktninghjelpen.

Stengt inne

I dag er havnebyen Aden i sør eneste farbare vei inn og ut av Jemen, med få unntak. Her har den Saudi-støttede regjeringen kontroll, havnen er åpen og flyplassen har flyginger til Kairo og Amman. Flybillettene har de færreste jemenitter råd til, og en reise fra Sana’a til Aden innebærer å krysse frontlinjen og flere titalls veisperringer.











1 av 4 LIVET GÅR SIN GANG: I havnebyen Aden har det vært en skjør fred siden siste halvdel av 2015. På byens khat-marked tygger mennene på den mildt narkotiske stoffet. Harald Henden/VG

Men i praksis er store deler av Jemen hermetisk lukket.

Folk flest slipper ikke ut av det krigsherjede, lutfattige og epidemirammede landet . Nabolandene Saudi-Arabia og Oman har stengt grensene sine til Jemen. Smuglerrutene er farlige og dyre. Tre millioner jemenitter er tvunget på flukt i sitt eget land .

Disse stedene er blokkert av Saudi-Arabia Stengt: Flyplassen i Sana’a (åpen for nødhjelp)

Flyplassen og havnen i Hodeidah (åpen for nødhjelp)

Flyplassen i al-Mukalla i Hadramaut-provinsen

Flyplassen i Ateq i Shabwa-provinsen

Flyplassen i al-Gaydah i Mahrah-provinsen Åpen: Flyplassen og havnen i Aden

Flyplassen i Seiyun i Hadramaut-provinsen

– Det er en krevende og langdryg prosess å få tillatelse til å sende gods til Hodeidah. Skipene må søke hos både FN og Saudi-Arabia. Mange skip tar ikke risikoen, fordi for hver dag de må vente i sjøen, taper de 30.000 amerikanske dollar, forklarer van Meegen hos Flyktninghjelpen.

Når varene endelig kommer i havn, er prisene blitt så høye at jemenitter flest ikke har råd til å kjøpe dem.

Mangler livsviktig drivstoff

For øyeblikket får UNICEF og WHO inn nødhjelp via flyplassen i Sana’a og havnen i Hodeidah, men det finnes ingen garanti for at dette vil vedvare. I november blokkerte den Saudi-ledede koalisjonen alle forsyninger fullstendig som en straffereaksjon på at Houthi-militsen avfyrte raketter mot Riyadh.

Måneden etter ble flyplassen og havnen åpnet igjen etter sterkt internasjonalt press. Men forsyningene går fortsatt smått.

I dag får befolkningen tilgang til to tredeler av den maten landet trenger via Hodeidah, men bare én tredjedel av drivstoffet det trenger, ifølge Flyktninghjelpen.

– Drivstoff er viktigere enn mat på mange måter, fordi det trengs til å drive strømaggregater som gir strøm til hele landet. Det trengs til sykehus, til å rense vann og til å pumpe drikkevannet rundt, forklarer van Meegen.

