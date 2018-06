ETTERFORSKER: Politiet bruker blant annet en såkalt georadar for å se om det er flere døde kropper som skjuler seg på eiendommen i Springfield. Foto: Greg Saulmon/The Republican via AP

Ble stoppet i rutinekontroll: Politiet gjorde grotesk funn på eiendommen

Publisert: 02.06.18 01:35

UTENRIKS 2018-06-01T23:35:53Z

Da politiet forsøkte å stoppe en bil med ødelagt baklys visste de ikke hva de hadde i vente: En kvinne som sier hun er kidnappet - og tre døde kropper.

Stewart Weldon (40) la på hjul da han ble forsøkt stoppet av politiet for en rutinekontroll i Springfield i den amerikanske delstaten Massachusett søndag, men krasjet til slutt i en politibil.

I bilen hans satt det en kvinne som fortalte at hun hadde blitt kidnappet. Hun hadde også flere synlige skader på kroppen, skriver CBS News . I en politirapport står det at kvinnen skal ha takket politiet etter å ha blitt kjørt til sykehus. «Takk for at dere reddet livet mitt, jeg trodde ikke jeg skulle komme meg unna», skal hun ha sagt.

Ifølge politiet fortalte hun at hun var holdt fanget i hjemmet til den pågrepne mannen i over en måned, og at hun hadde blitt voldtatt flere ganger, skriver CNN . Han er nå siktet for kidnapping, seksuelt overgrep og tortur, noe han nektet straffskyld for da han møtte i retten tidligere denne uken.

Men saken stoppet ikke der. Som følge av opplysningene fra kvinnen dro politiet til huset til den pågrepne mannen, hvor de gjorde et oppsiktsvekkende funn: Tre døde kropper ble funnet på hittil ukjente steder.

– Vi jobber under antagelsen om at disse dødsfallene er mistenkelige, sier statsadvokat Anthony Gulluni i Hampden County. Han vil imidlertid ikke si noe om ofrene som er funnet eller om politiet mener de er på sporet av en seriedrapsmann.

Politiet har bekreftet at det bodde flere personer på den aktuelle adressen, men ville ikke gå i detalj. Det er foreløpig også uklart om de mener at den pågrepne mannen har noe med de tre døde kroppene å gjøre.

Politiet anslår at de omfattende undersøkelsene på eiendommen kan ta «dager, om ikke enda lenger». I arbeidet bruker de blant annet en såkalt georadar for å se om det er flere døde kropper som skjuler seg på eiendommen.

– Hvis de ikke hadde stoppet ham for baklyset, hadde ingen visst. Det er veldig ekkelt. Folk ville fortsatt ha gått ved huset hans, og hvem vet om han ville ha tatt flere kvinner, sier nabo Brena Quinones (23) til Boston Globe .