Kushner: – Trump holder det han lover

– Når president Trump lover noe, holder han det, sa Jared Kushner, president Donald Trumps svigersønn ved åpningen av USAs nye ambassade i Jerusalem. Seremonien startet med den amerikanske nasjonalsangen. - Dette er en stor dag for Israel, twitre presidenten i Washington.

Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner er begge til stede i Jerusalem . Det ankom søndag og har deltatt i flere markeringer sammen med eliten av israelske politikere.

– Mens presidenter før ham har trukket seg fra løftene om å flytte ambassaden, leverer presidenten, vil Kushner si.

Det var i desember 2017 USAs president Donald Trump ringte palestinernes president Mahmoud Abbas, og blant annet informerte om «sin intensjon om å flytte USAsambassade fra Tel Aviv i Israel til Jerusalem», het det i en uttalelse fra Ramallah.

Trump snakket først om planene under valgkampen, men det var et snaut år ut i presidentperioden at Trump varslet at han ville gjøre alvor av planene.

Flyttingen av ambassaden og anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad vil endrer USAs ståsted i konfliken mellom Israel og palestinerne.

Mens seremonien i den nye ambassaden har pågått, har det vært intense protester i Gaza, en halvtimes kjøretur fra Jerusalem. Mandag ettermiddag var mer enn 40 mennesker meldt drept og 1600 skadet.

I den offisielle hilsenen fra Trump-klanen vil Kushner hilse Israel og si at Israel hver dag viser den grenseløse kraften i frihet.

Den amerikanske ambassaden vil være midlertidig plassert i det nåværende generalkonsulatet i bydelen Arnona. New York Times omtaler bygningen som et fort-lignende anlegg i en stille del av byen noen få kilometer fra gamlebyen i Jerusalem. Visepresident Mike Pence har tidligere annonsert at ambassaden vil flytte inn i permanente lokaler i slutten av 2019.

Ambassadøren David M. Friedman skal inntil videre pendle fra sin residens i Tel Aviv.