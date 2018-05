DET OVALE KONTOR: Jens Stoltenberg og Donald Trump møttes i Det hvite hus også i 2017. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stoltenberg «feirer» 17. mai med Donald Trump

Publisert: 17.05.18 15:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-17T13:09:57Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Mens nordmenn flest i dag spiser pølser og is i bunad og finstas besøker NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg den amerikanske presidenten i Det hvite hus.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Klokken 1945, norsk tid, ruller en bil med Norges tidligere statsminister inn foran Det hvite hus. Her vil Jens Stoltenberg bli tatt imot av Donald Trump .

De to skal så ha et timelangt møte, som også inkluderer en kort fotoseanse med pressen. Ifølge den opprinnelige planen skulle presidenten og generalsekretæren også holde en felles pressekonferanse etter møtet, men denne er av uvisse grunner avlyst.

Møtet i Washington, D.C. torsdag er en del av forberedelsene foran NATOs toppmøte i Brussel i juli.

NATO-sjefen har de siste månedene vært i en rekke NATO-hovedsteder og møtt stats- og regjeringssjefer foran toppmøtet 11. og 12. juli. Tidligere denne uken måtte han Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris.

Møter flere toppfolk

I møtet med Trump er det naturlig at sikkerhetssamarbeid på tvers av Atlanterhavet blir et tema. Siden sist de to møttes har for eksempel Donald Trump trukket USA ut av atomavtalen med Iran . En avtale andre viktige NATO-land, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia mente gjorde verden til et tryggere sted enn den er uten avtalen.

– Det er ikke lenger slik at USA simpelthen beskytter oss. Europa må ta skjebnen i egne hender. Det er framtidens oppgave, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som ønsker å beholde avtalen uten USA , i etterkant.

Det er heller ikke utenkelig at Donald Trumps planlagte møte med Nord-Koreas Kim Jung-Un kan bli et tema.

I USAs hovedstad skal Stoltenberg også møte USAs nye utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister James Mattis, Trumps nye sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton og andre toppledere i den amerikanske administrasjonen.

Markerer 17. mai

Til NTB forteller Stoltenberg at selv om han er opptatt med viktige møter vil han likevel ha 17. mai og Norge i tankene.

– Uansett hvor jeg er i verden, blir det tid til en liten markering av dagen og noen tanker om hva 17. mai betyr for landet vårt, sier NATOs generalsekretær.

Dette er hans fjerde besøk i Det hvite hus som NATO-sjef. Han har møtt Barack Obama der to ganger og nå altså Donald Trump to ganger.

Det er for øvrig ikke første gang en nordmann besøker den amerikanske presidenten på 17. mai. Statsminister Gro Harlem Brundtland var nemlig på besøk i Det hvite hus 17. mai 1994 for å møte president Bill Clinton.

Denne artikkelen handler om Donald Trump

USA