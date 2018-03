ER KIM HER? Kinesisk politi har tirsdag morgen stengt av veien inn til pensjonatet Diaoyutai i Beijing hvor flere tidligere nordkoreanske ledere har bodd. Foto: AP

Ryktene svirrer om Kim-besøk i Kina

Publisert: 27.03.18 06:12

Et større sikkerhetsoppbud ved et pensjonat i Beijing hvor tidligere nordkoreanske ledere har bodd, styrker rykteflommen om at Kim Jong-un er på besøk.

Nyhetsbyrået Bloomberg siterte mandag tre anonyme kilder som hevdet at Kim har reist på sin første utenlandstur som Nord-Koreas leder.

Samtidig meldte japanske medier at et nordkoreansk tog ankom Beijing med et enormt sikkerhetsoppbud. Toget skulle ligne det Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, brukte på utenlandsreiser da han var Nord-Koreas leder.

Nyheten er hverken bekreftet eller avkreftet fra offisielt hold. Tirsdag melder nyhetsbyrået AP at en kolonne med biler og sikkerhetsvakter ankom pensjonat Diaoyutai, hvor flere nordkoreanske ledere tidligere har holdt til. Bilder viser at kinesisk politi har stengt av veien inn til pensjonatet.

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea. USAs president Donald Trump har sagt seg villig til å møte Kim, og sørkoreanske myndigheter har opplyst at Kim har vært villig til å diskutere atomnedrustning.

Regjeringen i Japan mener det er sanksjoner og internasjonalt press som nå har gjort Nord-Korea villig til å forhandle. Til tross for at det ikke er meldt om et planlagt statsbesøk mellom Nord-Korea og Kina, er sistnevnte den viktigste støttespilleren det lukkede regimet har.