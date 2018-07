FÅR IKKE SKILLES: Tini og Hugh Owens. Foto: PA / PA Wire

Britisk kvinne nektes skilsmisse

Publisert: 25.07.18 15:59

UTENRIKS 2018-07-25T13:59:39Z

I England kan den ene parten i et ekteskap motsette seg skilsmisse. 65 år gamle Tini Owens får ikke tillatelse av Høyesterett til å ende ekteskapet med sin mann, Hugh.

Dommeren i familiedomstolen i England avviste skilsmissen fordi han mente Tini Owens anklager var «overdrevne» og at «små krangler er å forvente i et ekteskap». Mannen hennes Hugh Owens mener de fortsatt burde være sammen.

Kun én prosent av alle ekteskap i England og Wales bestrides, og det er ifølge Independent svært uvanlig at en dommer avviser en begjæring om at et ekteskap oppløses. Tini Owens må nå vente ytterligere fem år før hun kan skilles fra mannen uten hans samtykke. Ifølge advokaten hennes er hun svært opprørt over Høyesteretts avgjørelse.

Utdatert skilsmisse-lovverk

I henhold til gjeldende lovverk i England og Wales må et par bevise for retten at ekteskapet er gått i oppløsning, enten på grunn av utroskap, urimelig oppførsel, eller to års separasjon, i siste tilfelle hvis begge samtykker. Nå, ettersom Hugh Owens nekter å skille seg, må Toni være i separasjon i fem år før ekteskapet formelt kan oppløses. Flere har nå tatt til orde for at lovverket burde revideres, og at det bør innføres en såkalt «no-fault»-skilsmisse, hvor man ikke behøver å bevise at den andre ektefellen har gjort noe galt.

– Skilsmisse kan være en utmattende og smertefull opplevelse, og en «no fault»-skilsmisse vil bidra til å gjøre prosessen mer verdig, skriver Laura Barton, kommentator i The Guardian.

Gift i 39 år

Tini og Hugh Owens har vært gift i 39 år. De har barn, og har sammen bygget opp en virksomhet knyttet til soppdyrking til en verdi av fem millioner pund årlig. Ifølge Tini skal ekteskapet ha begynt å hangle etter at hun hadde et sidesprang i 2012. Hugh skal ha tilgitt henne, men til stadighet skjelt henne ut og «behandlet henne urimelig.» Hugh på sin side, mente de burde holde sammen «for å nyte over 30 år med delte opplevelser». Paret har bodd fra hverandre siden 2015.