POPULÆR: Muharrem Ince, som stilte som presidentkandidat for CHP, trakk massene under valgkampen. Her taler han fra toppen av en buss i Istanbul 10. juni. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Tapte mot Erdogan – nå krangler de om makten

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 04.07.18 19:30 Oppdatert: 04.07.18 20:36

UTENRIKS 2018-07-04T17:30:58Z

ISTANBUL (VG) Det har brutt ut full strid i landsfader Atatürks parti CHP. Valgnederlaget har ført til en maktkamp om ledervervet.

Tyrkias største opposisjonsparti, Det republikanske folkepartiet (CHP), gjorde det langt dårligere enn ventet under det kombinerte president- og parlamentsvalget i Tyrkia 24. juni. President Recep Tayyip Erdogan (64) ble gjenvalgt til minst fem nye år, men mistet rent flertall i parlamentet.

CHP, et sekulært, sosialdemokratisk parti som ble etablert av Tyrkias grunnlegger Atatürk, endte med 22,6 prosent av stemmene.

Gjorde klokt i å stille med Ince

Tyrkias opposisjon har all grunn til å gå i seg selv. Til tross for det svake valget, kan CHP slå seg på brystet for én ting: Det stilte med den talebegavede parlamentarikeren Muharrem Ince (54) som presidentkandidat i stedet for sin mindre karismatiske partileder Kemal Kilicdaroglu (69).

Ince tok valgkampen med storm og rakk over hundre massemøter på 50 dager . Han endte med 30,6 prosent; 15 millioner av stemmene.

Rett etter valget tok flere i CHP til orde for lederbytte for å mobilisere til lokalvalget som er datert til mars 2019.

« Kilicdaroglu har vært partileder i 2920 dager og tapt ni valg, mens Ince fikk over 30 prosent av stemmene etter å ha jobbet i 50 dager », uttalte CHP-politikeren Eren Erdem, ifølge Hurriyet Daily News .

Vil bli ny leder

Ince var først avvisende til lederryktene, men nå forsøker den mangeårige CHP-parlamentarikeren å presse ut Kilicdarolgu.

– Jeg har foreslått til ham at vi avholder et ekstraordinært landsmøte. Jeg fortalte ham at han kan bli en «æresformann» og jeg kan bli partileder, sa Ince tirsdag, etter å ha møtt Kilicdarolgu.

69-åringen, som har sittet i lederstolen i åtte år, har avslått forslaget tvert.

– Jeg kommer ikke til å utlyse noe ekstraordinært partimøte fordi det ikke er behov for det, sier Kilicdarolgu til Hürriyet .

Dette er tredje gang Ince begir seg ut på en kamp om CHP-ledervervet, både i 2014 og senest i februar i år forsøkte han å skvise ut Kilicdarolgu. Ince trenger halve partiet i ryggen for å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.