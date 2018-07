FØRSTE ORDENTLIGE MØTE: Dette er tredje gangen presidentene Vladimir Putin og Donald Trump møtes, og det første fullverdig bilaterale møtet. Foto: Scanpix

Dette skal Trump og Putin snakke om

Publisert: 16.07.18 12:06

UTENRIKS 2018-07-16T10:06:27Z

HELSINGFORS (VG) Når de to mektige presidentene Donald Trump og Vladimir Putin setter seg ned til møtet i dag, forventes de å snakke om alt fra Syria til innblanding i valg, men uten andre vitner tilstede.

Putin-møtet i Helsingfors blir et «avslappet» treff uten en satt agenda, fortalte Donald Trump til verdenspressen i Brussel denne uken.

Møtet er i én til én-format, det vil si at de to statslederne møtes alene, kun med oversettere.

Det er likevel kutyme å ha med en referent til å dokumentere hva som sies i møtet, men Donald Trump har bedt om at det ikke skal være andre tilstede denne gangen, melder BBC.

Stemmer det, er det opp til presidentene selv hva og hvor mye de vil fortelle verden om hva de blir enige om på dette tredje møtet mellom dem.

Atomvåpen

Atomnedrustning kommer til å bli et tema for det bilaterale treffet, sa den amerikanske presidenten på en pressekonferanse fredag forrige uke.

Målet er en betydelig reduksjon i antall atomvåpen, aller helst en fullstendig avskaffing, fortalte Trump.

– Det er kanskje en drøm. Men det er helt klart en sak jeg vil ta opp med ham, sa amerikaneren.

Ukraina

«En kappestrid i teatralsk maktdemonstrasjon» kaller magasinet Time møtet mellom de to statslederne.

Ett av problemområdene der amerikanske og russiske myndigheter har fundamentalt motsatt syn, er på Russlands inntreden i Øst-Ukraina og annekteringen av Krim.

Trump har likevel vist en litt annen tone her enn resten av det offisielle USA.

På en pressekonferanse i begynnelsen av juli ville han ikke utelukke at han kunne komme til å anerkjenne Russlands anneksjon av det ukrainske området når han møter Putin i Finland.

– Vi får se, svarte Trump .

Valgtriksing

Et annet spørsmål som Trump har bekreftet at han vil ta opp, er russisk innblanding i valg og andre politiske prosesser i vestlige land. Problematikken er igjen brennaktuell, etter at tolv russiske etterretningsagenter for bare noen dager siden ble tiltalt i USA for omfattende innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Det er foreløpig uklart hvordan tiltalene vil prege møtet.

Det er bare et døyt halvår siden Trump møtte Putin i Vietnam, og etterpå fortalte reportere i Air Force 1:

– Han sa han ikke blandet seg. Jeg tror virkelig på det når han forteller meg det. Jeg tror han er veldig fornærmet for det, hvis jeg skal være ærlig.

Syria

Syria kom først på listen da Trump fortalte pressen på NATO-toppmøtet hva han vil ta opp med Putin.

Russland og USA støtter motsatte parter i Syria. Konflikten, som eskalerte ytterligere i vår med angrep fra begge parter, har bidratt til å drive forbindelsene mellom landene til det dårligste nivået siden den kalde krigen.

Bekymring

Trump møter Putin klokken 14 norsk tid. Da kommer den russiske presidenten rett fra flyplassen etter VM-finalen søndag kveld i Moskva.

De to mektige skal først ha sin såkalte tête-á-têtê, alene, i Den gotiske salen av presidentpalasset i Helsingfors. Så beveger de seg videre til Speilsalen, der lunsjmøtet med flere deltakere skal holdes.

Det er forventet at de to statslederne skal holde en pressekonferanse ved møteslutt.

Flere diplomater og politikere har uttrykt bekymring over hva et slikt lukket møte mellom de to kan gi av internasjonale ringvirkninger, skriver NTB.

Mange frykter at Trump i møtet kan komme til å gjøre en byttehandel med Putin der han forrykker den skjøre balansen i forholdet mellom Russland og vestlige land.

På spørsmål om Trump kunne gått med på et russisk krav om å stoppe NATO- militærøvelser i Russlands baltiske naboer, holdt USAs president oppsiktsvekkende nok alle muligheter åpne denne uken.

– Kanskje. Vi får se. Vi får snakke om det, sa Trump foran VG og resten av verdenspressen i NATOS hovedkvarter.