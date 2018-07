STOR INNSATS: En kjempeinnsats pågår for å gjøre ventetiden så lite plagsom som mulig for barna. Mange kilometer med kabler må til for å skaffe dem kontakt ut. Foto: Thai Navy Seal

CNN: - Ikke i form til å bli evakuert i kveld

Georg Mevold

Anne Stine Sæther

Publisert: 05.07.18

MAE SAI (VG) To av guttene og treneren (25) skal ikke være medisinsk i stand til redningsforsøk torsdag kveld. Det jobbes nå med å legge kabler for internett inn til barna, slik at de kan snakke med foreldrene.

Ifølge CNN er de tre svekket etter ti dager uten mat. Siden mandag er det brakt inn mat til de 13 som har vært innestengt i grotten siden 23. juni.



Mer enn 1000 hjelpemannskaper jobber på spreng for å få gruppen ut før monsunregnet setter inn for fullt i helgen.

CNN skriver at det fortsatt er mye vann inne i gruvene, og at det foreløpig ikke er pumpet ut nok vann til at barna og treneren kan hentes ut uten å bruke dykkerutstyr.

Det er i løpet av torsdagen blitt klart at redningsledelsen prøver å pumpe ut så mye vann fra grottegangene at det skal være mulig å ta de tretten ut iført flytevester.

Håpet er at innsatsen for å stanse vanntilstrømningen skal gjøre at de kan flyte med hodet over vannet gjennom vannmassene i grottegangene. Går det som redningsledelsen håper, unngår man da å måtte gjennomføre livsfarlig dykking med barna.

Ingen av dem er svømmedyktige, men marinedykkerne har siden gruppen ble funnet mandag, jobbet med å lære barna å bruke dykkerutstyr.

De skal ut gjennom trange ganger. Dykkere har rapportert at de bruker seks timer på å komme seg inn til stedet der de tretten befinner seg. De var på en utflukt etter fotballtrening for å feire en av guttenes fødselsdag da de måtte flykte innover i grottene.

Voldsomt regn skyllet overraskende inn i grotten 23.juni og det ble farlig å oppholde seg der.

De siste bildene og videoene av guttene, ble filmet onsdag. Da var budskapet at de har det bra. De skal fortsatt være i god form, men preget av snart to uker i grotten.

For å lette på situasjonen, jobbes det med å etablere internettlinjer inn til dem. Dette er meldt av flere medier, blant annet CNN.

Redningsledelsen prøver å forberede barna på den kritiske redningsaksjonen når de skal tas ut av grotten. I den planen ligger også det å gi barna muligheter til å snakke med foreldrene.