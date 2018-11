VIL AVKRIMINALISERE: 15. juli marsjerte folk i gatene i Santo Demingo med krav om at abort avkriminaliseres dersom kvinnen er i fare, om fosteret ikke er levedyktig eller dersom graviditeten kommer som følge av seksuelt overgrep. Foto: Erika Santelices, AFP

Rapport: Skader og skam som følge av abortforbud

UTENRIKS 2018-11-20T02:10:07Z

Drøyt halvparten av graviditetene i karibiske øystaten Den dominikanske republikk er uønsket, men abort er forbudt og virkemidlene for å få det farlige, ifølge ny rapport.

En ny rapport fra Human Rights Watch tegner et dystert bilde for kvinner i Den dominikanske republikk i Karibia. Den tar for seg konsekvensene av totalforbudet mot abort.

Den dominikanske republikk er ett av seks land i Latin- og Sør-Amerika, og ett av 26 land i verden som har totalforbud mot abort, ifølge Guttmacher Institute .

Dersom helsepersonell hjelper en kvinne med å ta en abort, risikerer de mellom fem og 20 år i fengsel. For kvinnen selv kan straffen bli mellom seks måneder og to år i fengsel dersom hun igangsetter eller samtykker til abort, står det i rapporten.

Samtidig heter det at nesten halvparten av alle graviditeter i landet er uønsket eller uplanlagte. Det til tross for at en rekke prevensjonsmidler er tilgjengelige og relativt rimelige.

Skadelige ulovlige aborter

Til tross for totalforbudet mot abort, er ulovlige aborter svært utbredt. Metodene varierer fra å ta legemidler til å sulte seg eller utsette seg for skader som avbryter svangerskapet.

– Mange av kvinnene våre vet hva de skal gjøre, men de setter seg selv i fare. I gruppesamtaler forteller de om metodene de bruker: De drikker teer, utsetter seg selv for fall, slag mot magen, de klemmer på livmoren, tar aspirin og dytter inn andre gjenstander, sier Liliana Dolis, koordinator i den Haitisk-dominikanske kvinneorganisasjonen MUDHA, til Human Rights Watch .

Komplikasjoner av ulovlige aborter kan være ufullstendige aborter, kraftige blødninger, infeksjoner, skader på livmoren, skader i skjeden eller på indre organer, ifølge Verdens helseorganisasjon.

25.000 innleggelser i året

Det antas at 25.000 sykehusinnleggelser i året skyldes svangerskapsavbrudd, ifølge tall helsedepartementet i Den dominikanske republikk har oppgitt til Human Rights Watch.

Rapporten siterer flere kvinner som forteller at når de har oppsøkt sykehus som følge av aborter, er de blitt dårlig behandlet fordi helsepersonellet har mistenkt at det dreide seg om en ulovlig abort.

En av kvinne, som Human Rights Watch kaller Camilla, forteller at hun tok med sin gravide venninne til et sykehus etter at venninnen hadde forsøkt å ta abort ved å ta legemidler og fikk alvorlige blødninger.

– Kvinnen som gjorde utskrapningen sa at hun var en mishandler som hadde drept sønnen sin, og la til «de burde drepe deg også», forteller Camilla, og legger til at inngrepet ble gjort uten smertestillende.

Utsatte kreftbehandling på grunn av graviditet

Totalforbudet innebærer at abort ikke heller er et alternativ dersom mors liv står i fare. Det høstet internasjonal kritikk i 2012, da 16 år gamle Rosaura Almonte Hernández ble nektet behandling for akutt leukemi fordi hun var gravid. Da hun endelig fikk lov til å avbryte svangerskapet, var det for sent å redde livet hennes fra kreften.

Ei heller kan mindreårige jenter som er utsatt for voldtekt, få svangerskapet avbrutt.

– En helsearbeider fortalte om ei 11 år gammel jente som var voldtatt av stefaren sin. Hun var 15 uker på vei og hadde smerter i bekkenet. Fordi abort er ulovlig, hadde ikke arbeideren annet valg enn å henvise henne til oppfølgende svangerskapskontroller.

Undersøkelsene rapporten bygger på ble gjort av Human Rights Watch i februar og april 2018.

De intervjuet 50 kvinner mellom 15 og 43 år, som hadde vært gravide minst én gang. 47 av dem hadde hatt en uønsket eller ikke planlagt graviditet. 29 av dem hadde forsøkt å ta abort.

I tillegg var de i kontakt med helsepersonell og organisasjoner som jobber for å fremme kvinnesaker.

Organisasjonen oppfordrer folkevalgte og presidenten til å fjerne straffene ved abort, og til å gi kvinner mulighet til abort dersom graviditeten utgjør en risiko mot hennes liv og helse, dersom fosteret ikke er levedyktig og dersom graviditeten er resultat av seksuelle overgrep.