HER SKAL DE SNAKKE: Houti-opprørerne og den Saudi-støttede jemenittiske regjeringen skal møtes her, i Johannesberg slått utenfor Stockholm. Foto: Janerik Henriksson / TT

Ankommer Sverige: Nå skal Jemens bitre fiender møtes

Delegasjonen som skal representere Jemens regjering ved fredssamtalene i Sverige, reiste onsdag morgen fra Saudi-Arabias hovedstad. Deres bitre fiende, Houti-opprørerne, er allerede på plass.

Utenriksminister Khaled al-Yamani leder delegasjon som fløy fra Riyadh onsdag.

Tirsdag kveld kom Houthi-opprørernes representanter til den svenske hovedstaden, der det er antatt at fredssamtalene vil starte denne uken.

Samtalene er så skjøre at FNs spesialutsending Martin Griffiths valgte å ta samme fly til Stockholm som Houthi-representantene.

– Houthi-delegasjonen er ankommet. Vi venter den jemenittiske regjeringsdelegasjonen om kort tid, skrev Sveriges utenriksminister Margot Wallström på Twitter tirsdag kveld.

Hun sier det haster med samtaler som et første skritt på vei til en slutt på konflikten i Jemen . Wallström la til at Sverige er stolt av å kunne legge til rette for samtalene.

De siste uken har VG snakket med en rekke jemenitter om muligheten for sårt tiltrengte fredsforhandlinger.

– Jeg tror at vi kan finne en løsning på våpenhvile. Houtiene har sagt at de er villige til å stoppe alle krigshandlinger på alle fronter i Jemen, blant annet angrepene med missiler mot Saudi-Arabia. Nå må Saudi-Arabia gjøre det samme. Uten det vil det ikke bli noen fred, sier den Houti-vennlige journalisten Hussain Albukhaiti til VG fra hovedstaden Sanaa.

VG snakket også med en lærer som bor nord i Jemen, nære landsbyen der 40 barn ble drept i et flyangrep utført av Saudi-Arabia i august. Han ønsker ikke å identifiseres.

Han sier at han ikke har mottatt lønn på to år, at helseklinikker og utdanningsinstitusjoner ikke fungerer.

– Fred er min drøm, sier han til VG.

– Krigen har ødelagt landet vårt, og jeg håper det snart er over. Verden må presse Saudi-Arabia til å stoppe krigen, sier han.

