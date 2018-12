ETTERSØKT: Dette, formodentlig lykkelige, nyforlovede paret manglet én viktig ting: Forlovelsesringen mannen slapp ned i en rist da han gikk ned på kne. Foto: Overvåkningsbilder: NYPD

Klønete frier fikk ringen tilbake

2018-12-02

En ivrig frier slapp forlovelsesringen ned en rist. Da politiet fant ringen hadde paret forsvunnet.

Like før midnatt fredag kveld gikk det skikkelig galt for den utenlandske mannen som fridde til kjæresten sin på Times Square i New York.

Det vil si, hun sa ja, men mannen hadde valgt å gå ned på kne oppå en rist, og presterte å miste forlovelsesringen ned 2,4 meter. De kontaktet politi på stedet, men før disse hadde rukket å finne verktøy for å åpne risten hadde det utenlandske paret forsvunnet. De hadde ikke etterlatt seg navn eller kontaktinformasjon.

Her går det galt! Se video under:

– Våre tjenestemenn reddet og har lyst til å gi den tilbake til det lykkelige paret. Hjelp oss å finne dem? skriver New York-politiet på Twitter, hvor de spøkefullt omtaler mannen som «ettersøkt».

New York Police District la mye i å finne ringens rette eiere, og publiserte etterlysninger i flere sosiale medier.

Arbeidet bare heldigvis frukter, og søndag kveld kunne politiet melde at paret var funnet.

– Vi vil gjerne takke alle som delte denne historien- Det (nå) lykkelige paret er tilbake i deres hjemland, men takket være deres retweets fikk de med seg at vi så etter dem! Vi er i gang med å få ringen tilbake til dem. Gratulerer! skriver politiet på Twitter .